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عامل يذبح سائق بـ"مطواه"بسب أولوية تحميل الركاب ببنها

الإثنين، 19 مارس 2018 10:36 م
عامل يذبح سائق بـ"مطواه"بسب أولوية تحميل الركاب ببنها اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية





القليوبية-نيفين طه
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سائق مصرعه إثر وقوع مشاجرة بينه وبين عامل كارته فقام بطعنه بسلاح أبيض"مطواه"أودى بحياته، بسب الخلاف على أولوية تحميل الركاب ، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. 

 

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، بلاغا بنشوب مشاجرة فى موقف الركاب بمنطقة منشية النور ببنها ووجود قتيل.

 

انتقل على الفور اللواء محمد الألفى مدير المباحث الجنائية، وتبين أن القتيل يدعى هانى  ا ع سائق 37 سنة وأنه حال قيامه بتحميل الركاب بموقف الأجرة بمنشية النور تشاجر مع أحمد ج ع عامل كارتة بسبب تخطى القتيل للدور فنشبت بينهما مشادة تحولت لمشاجرة قام خلالها المتهم بإخراج مطواة وطعن المتهم في رقبته فلقى مصرعه فى الحال وسط ذهول المارة والمواطنين فى الشارع.

 

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتم نقل جثة المحنى عليه إلى مشرحة مستشفى بنها العام وأمرت النيابة بندب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان سبب الوافاة وطلب تحريات المباحث.


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