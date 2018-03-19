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عاطل بولاق الدكرور: خزنت الأستروكس فى منزلى وكنت أبيع الكيس بـ300 جنيه

الإثنين، 19 مارس 2018 07:00 ص
عاطل بولاق الدكرور: خزنت الأستروكس فى منزلى وكنت أبيع الكيس بـ300 جنيه مخدر الأستروكس- أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
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اعترف عاطل تم القبض عليه بكمية من مخدر الأستروكس فى بولاق الدكرور، أنه يروج المضبوطات على عملائه بمنطقة صفط اللبن.

وأضاف المتهم بأنه حول منزله إلى مخزن لإخفاء الأستروكس، حيث يتردد عملائه للحصول على المخدر، ويبيع الكيس الذى يحتوى على عدد من الجرامات بنحو 300 جنيه.

وذكر المتهم بأنه يحصل على مخدر الأستروكس من شخص يقيم فى الجيزة، ويتولى وأصدقاؤه ترويج المخدر بعدة مناطق تابعة لبولاق الدكرور.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث بولاق الدكرور، باتجار عاطل بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له تم ضبطه وبحوزته 200 جرام من مخدر الأستروكس، وحرروا له محضر، وتولت معه النيابة التحقيق.


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