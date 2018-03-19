عادل الجبير: زيارة ولى العهد السعودى لواشنطن لفتح آفاق تعاون بين البلدين







كتب أحمد جودة

أشاد عادل الجبير، وزيرالخارجية السعودى، بزيارة الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى لواشنطن، ولقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مضيفا: «من المقرر أن تسفر زيارة سمو ولى العهد إلى الولايات المتحدة بإذن الله عن تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين الصديقين».



عادل الجبير

وأضاف الجبير، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى، أن الزيارة تأتى لفتح آفاق عديدة للتعاون المشترك بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين.