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الإثنين، 19 مارس 2018 12:38 ص
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طوارئ بالمطار استعدادا لشحن 159 كيلو ذهب مستخرج من منجم السكرى

الإثنين، 19 مارس 2018 12:13 ص
طوارئ بالمطار استعدادا لشحن 159 كيلو ذهب مستخرج من منجم السكرى مطار القاهرة





كتب محمد طنطاوى
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اتخذت سلطات قرية البضائع بالتعاون والتنسيق مع سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى، إجراءات أمنية مشددة استعدادا لشحن 159 كيلو جرام من الذهب الخالص والمستخرج من منجم السكرى تمهيدًا لسفره إلى كندا لتنقيته. 
 
ووصلت شحنة الذهب على متن طائرة خاصة، قادمة من مطار مرسى علم وتم تفريغ الشحنة تمهيدًا لشحنها إلى كندا لتنقيتها، بحضور مندوب من مصلحة التمغة والموازين. 
 
 

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