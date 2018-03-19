طاهر أبو زيد بأسوان: الرئيس قضى على الفوضى وحمى مصر من التقسيم







أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

قال طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق ، الرئيس قضى على الفوضى الهدامة والمخربة والتى كان يراد بأن تكون مصر ضمن دول التقسيم والتفتيت ، فالرئيس السيسى كان حازما وحاسما ويستحق منا كل الدعم خلال الفترة القادمة ، الرئيس السيسى قدم الكثير فى فترة رئاسته لمصر سيشعر به أبنائنا وأحفادنا فالبناء مسئولية شاقة فه رجل بنى وطن على حافة الانهيار وتعرض لنظامين حكم أطاحوا بالوطن إلى حافة الهاوية.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الجماهيري لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدينة كوم أمبو، منذ قليل، ضمن حملة " كلنا معاك من أجل مصر" تحت رعاية النائب محمد سليم عضو مجلس النواب ، وبحضور كل من الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ، وطاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق ، والنواب " مصطفى بكري ، يوسف عبدالدايم، ياسين عبد الصبور ، صلاح عفيفى ، أحمد سعد درويش ، عامر الحناوى " ونحو 6 آلاف مواطن ، وذلك أمام ديوان "سليم " بمنطقة السبعين بمدينة كوم أمبو شمال محافظة أسوان.

وأضاف أبو زيد أصبحنا الآن دولة واقفة على رجليها وقابلة للاستثمار والسياحة والمستقبل قادم ، كل المصريين شرفاء وسر قوتها فى جبهتها الداخلية من شعب ورئيس وجيش وشرطة ومؤسسات دولة فهى قوية بنا كلنا ولا خوف علينا ، وننتخب الرئيس السيسى لسببين أصبحنا كمصر صاحبة قرار ، والجيش المصرى العظيم بعد تسليحه وتطويره ضمن أفضل 10 جيوش على مستوى العالم وبكده نحن دولة قوية ، بالإضافة لعودة الشرطة المصرية فى عهد السيسى لمكانتها ومصداقيتها.

واحذروا من الإعلام المضاد واللي بيحاول يسفه ويغير الحاجات الحلوة اللى فى البلد، فالقافلة ستسير مهما حدث وعلينا النزول ودعم الرئيس فى الانتخابات الرئاسية ولا بد أن نبادل الرئيس نفس الحب والتقدير .



"سليم": مؤتمر دعم السيسى بكوم أمبو لنثبت حبنا لمصر والسيسى.

من جانبه، قال المستشار محمد سليم عضو مجلس النواب ، ما جئنا اليوم فى مؤتمر دعم السيسى بكوم أمبو الا لنثبت حبنا وانتمائنا لمصر عامة والرئيس السيسى بصفة خاصة فالرئيس السيسى هو الذى رفعنا للعالى ويجب علينا ان نرفعه لقيادة مصر مرة أخرى ، لقد استطاع السيسى أن ينمى مصر والصعيد بصفة خاصة.