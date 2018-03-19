طالب بالغربية يحصد ذهبية مسابقة الطب ومنحة للدراسة بأمريكا بمعرض إنتل ايسف







الغربيه محمد طارق

حصد الطالب أحمد جمال مطر ابن مدينة زفتى بمحافظة الغربية، الطالب بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ، على المركز الأول بمسابقة معرض إنتل ايسف على مستوى الجمهوريه بمكتبة الإسكندرية، وتم ترشيح الطالب لتمثيل مصر على مستوى العالم بنفس المسابقة بالولايات المتحدة الأمريكية، ومنح الطالب منحة الدراسة بأمريكا.

يذكر أن الطالب أحمد جمال مطر، 17 عامًا، ابن مدينة زفتى بمحافظة الغربية، فاز بالمركز الأول على مستوى العالم، وحصل على الميدالية الذهبية والدرع الذهبى ودبلومة عالمية فى الطب، فى مشروع علاج سرطان الجلد بالمعرض الدولى بجنيف بسويسرا ضمن الفريق المصرى.