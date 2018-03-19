ضبط 8 متهمين فى جرائم رشوة وفساد محليات بـ 300 ألف جنيه







كتب محمود عبد الراضى

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط 73 متهم فى مختلف مجالات المكافحة، فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة الإقتصادية بشتى صورها .

وضبطت مباحث التموين 20 متهم لاتجارهم غير المشروع فى النقد الأجنبى من خلال التحويلات المالية غير المشروعة بإجمالى مبالغ مالية قدرها (733 دولار أمريكى –جنيه مصرى – 500,000 ريال سعودى -75,000 يورو ).

وأثمرت جهود مباحث الأموال العامة، خلال أسبوع في ضبط (4) متهمين لقيامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين فى مجال التسوق الشبكى وتهربهم من الرسوم الجمركية المستحقة وجمع التبرعات بدون ترخيص بإجمالى مبالغ مالية قدرها (310,000 جنيه، و28 متهم لقيامهم بإرتكاب جرائم تزوير المحررات الرسمية ، تقليد العملات الوطنية ، النصب .

وضبطت أجهزة الأمن ( 8) متهمين لإتهامهم بجرائم (الرشوة ، إستغلال النفوذ ، فساد المحليات ) و 8 متهمين لإختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم .. بإجمالى مبلغ ( 389,888 جنيه مصرى ) وضبط متهمين لإستيلائهما على مبلغ (242,000 جنيه من أموال البنوك بدون وجه حق ).

وحررت أجهزة الأمن قضية لشخصين لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته ،حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهما بمبلغ 10مليون جنيه، وتحرير قضية لشخصين لقيامهما بإستغلال مواقعهما الوظيفية فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة ،حيث قدرت ثروتهم بمبلغ ثلاثة عشر مليون جنيه مصرى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، والعرض على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق.