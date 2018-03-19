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ضبط 6 أسلحة نارية و19قضية مخدرات خلال حملة أمنية بالجيزة

الإثنين، 19 مارس 2018 12:42 م
ضبط 6 أسلحة نارية و19قضية مخدرات خلال حملة أمنية بالجيزة أسلحة نارية-أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
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شنت مديرية أمن الجيزة حملة أمنية أستهدفت عدة بؤر إجرامية بأنحاء المحافظة، أسفرت عن ضبط 6 أسلحة نارية، و19 قضية مخدرات، بالإضافة إلى تنفيذ 230 حكم قضائى.

وتمكن رجال المباحث خلال الحملة من تنفيذ 24 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة وأراضى الأوقاف، وإزالة 1420 حالة تعدى وإشغال طريق بأنحاء المحافظة والطريق الدائرى.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 73 قضية تموينية، ضبط خلالها كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

 

 


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