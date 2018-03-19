ضبط 4 عاطلين قتلوا سائقا لسرقة سيارته النقل فى البحيرة

البحيرة - جمال ابو الفضل وناصر جودة

تمكن ضباط المباحث بالبحيرة، اليوم الإثنين، من كشف غموض تغيب سائق عن منزله بمساكن الألف وحدة التابعة لقسم شرطة غرب النوبارية وضبط المتهمين مرتكبى الحادث.

ترجع أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارا يفيد ببلاغ سرية ف ا 54 سنة ربة منزل ومقيمة بمساكن الالف وحدة التابعة لقيم شرطة غرب النوبارية، بتغيب زوجها السيد ع ع 59 سنة سائق عقب خروجه لعمله بسيارة نقل .

ونظراً لما اتسمت به حالة الغياب من غموض، وبالفحص تبين إلى أن وراء واقعة تغيب المذكور كل من عمرو ح ط 27 سنة ومقيم إهناسيا بمحافظة بنى سويف، طه ا ع 26 سنة، أيمن ف ط 36 سنة، حسام الدين ا 42 سنة ومقيمين المرج بالقاهرة.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط جميع المتهمين تنسيقا وقطاع أمن القاهرة وبحوزة المتهم الثانى بطاقة تحقيق الشخصيه الخاصه بالمجنى عليه وبحوزة المتهم الرابع اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة .

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم واقعة سرقة السيارة المشار إليها والتخلص من المجنى عليه بعد أن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك، حيث قام المتهم الأول بإستدراج المجنى عليه بعد إيهامه بتوصيله كميه من البطاطس من مدينة النوباريه إلى القاهرة وعقب وصولهما توقفا بأحد المقاهى بدائرة قسم أول مدينة نصر بالقاهره لتناول الشاى وكان فى إنتظارهما المتهمان الثانى والثالث واللذان قاما بوضع بعض الأقراص المخدره بكوب الشاى للمجنى عليه وإصطحابه عقب ذلك بالسياره وقيادة المتهم الثانى لها وبالطريق بمنطقة مساكن زهراء مدينة نصر بدائرة قسم أول مدينة نصر قاموا بدفعه خارج السياره وهو فى حالة عدم إتزان نتيجة تأثير المخدر عليه وهروبهم بها .

وجدير بالذكر، أنه تم العُثور على جثة المجنى عليه بمشرحة زينهم مُتحفظ عليها والمُحرر عن واقعة اصطدام سياره ملاكى قيادة عبد السميع ع ع 42 سنة سائق ومقيم البساتين بالقاهره بشخص مجهول الهوية فى العقد الخامس من العمر حال عبوره إحدى الطرق بدائرة القسم وبإستدعاء أهلية المجنى عليه تعرفوا على الجثة وجارى العرض على النيابة العامة.

كما استقبل مستشفى دمنهور العام بالبحيرة ، عامل مصاب بجروح قطعية جراء تعدى سمكرى عليه بسلاح أبيض بمشاجرة بينهما لخلافات مالية بعزبة سعد.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير امن البحيرة، اخطارا من قسم شرطة دمنهور من المستشفى العام بوصول حسن ا م 32 سنة عامل، ومقيم عزبة سعد بدائرة القسم ، مصاب بجرحين طعنيين شبه نافذين بالجانب الأيسر من البطن والظهر وآخران قطعيان بالوجه والرأس ولا يمكن إستجوابه.

وبسؤال شقيقه إبراهيم 32 سنة تاجر ومقيم بذات الناحية إتهم محمد ن ا 33 سنة سمكرى سيارات ومقيم أبوالريش بدائرة القسم بالتعدى على شقيقه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته المشار إليها بسبب خلافات ماليه بينهما .

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم، من ضبط المتهم والأداه المستخدمه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعه لذات السبب المشار إليه وتحرر المحضر اللازم القسم وجارى العرض على النيابة العامة.