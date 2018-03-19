ضبط 4 طن أعلاف مجهولة المصدر فى حملة مكبرة بالمنوفية

أعلاف - صورة أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، حملة تموينية مكبرة برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، تحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية للمرور على المنشآت العامة بدائرة المحافظة.
وأسفرت الحملة عن ضبط 4 طن أعلاف مجهولة المصدر بمركز منوف، 5 طن حديد تسليح مجهول المصدر بمستودع مواد بناء بمدينة سرس الليان.
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