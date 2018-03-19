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الإثنين، 19 مارس 2018 06:51 م
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ضبط 4 سائقين يقودون سياراتهم تحت تأثير المخدرات بدمياط

الإثنين، 19 مارس 2018 05:44 م
ضبط 4 سائقين يقودون سياراتهم تحت تأثير المخدرات بدمياط حبس





دمياط عبده عبد البارى
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وجهت مديرية أمن دمياط حملة مكثفة لفحص وضبط قائدى المركبات قيادة مركبة تحت تأثير مخدر تحت إشراف اللواء مجدى أبوالعز مساعد وزير الداخلية – مدير أمن دمياط، وتوجهت حملة بدائرة مركز شرطة كفر سعد برئاسة العقيد حازم راتب مدير إدارة المرور شارك فيها ضباط "إدارة البحث الجنائى، إدارة المرور ولجنة من مديرية الصحة ".

وتمكنت الحملة من فحص 100 سائق حيث تم ضبط 4 حالات إيجابية للمواد المخدرة وهم محمد ص 37 سنة سائق ومقيم طنطا الغربية قائد السيارة نقل الغربية، والسيد ف 31 سنة سائق ومقيم أبو صير الغربية قائد سيارة نقل الغربية، وأحمد م 38 سنة سائق، وأحمد ح 26 سنة سائق ومقيم الزقازيق الشرقية وقائد سيارة نقل الشرقية.

وتحرر عن ذلك المحاضر أرقام [ 1212، 1213، 1214، 1215 ] إدارى مركز شرطة كفر سعد لسنة 2018 وجارى العرض على النيابــة العامـة.

 


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