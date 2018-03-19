ضبط 32 مخالفة مرورية و86 "إشغالات عامة" فى حملة أمنية موسعة بدمياط







دمياط معتز الشربينى

شنت مديرية أمن دمياط حملة لتحقيق الإنضباط وإزالة كافة الإشغالات بالشوارع والميادين وضبط كافة القضايا والمخالفات بدائرة قسم شرطة ثان دمياط ومركز شرطة دمياط ودائرة قسم أول دمياط، اشتركت فيها أجهزة المديرية ، وإدارة المرور و إدارة البحث الجنائى و إدارة قوات الأمن ، قسم شرطة المرافق و إدارة الحماية المدنية وقسم شرطة التموين، بقيادة وإشراف اللواء مجدى أبوالعز مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط .

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 9 محكوم عليه ، 4 قضية سلاح أبيض و فحص 35 مشتبه ،كما تم ضبط عدد من مخالفات المرور حيث تم سحب 12 تراخيص " متنوع " وتحرير 20 مخالفة على نموذج 125 مرور و تم تحصيل مبلغ ( 2100 ) جنيه " تصالح فوري "

و في مجال المرافق وإزالة الإشغالات تم ضبط 24 بائع متجول، 24 مخالفة إشغال طريق ، 38 إزالة فورية .

كما تم ضبط 5 قضايا عدم حمل شهادة صحية 6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و2 قضية مخبز بدون ترخيص

كنا تم ضبط وتحرير27 مخالفة عدم صلاحية أجهزة الإطفاء و 27 مخالفة عدم وجود أجهزة الإطفاء.