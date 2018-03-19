ضبط موظف بالطرق والكبارى بالغربية أثناء تقاضيه رشوة لعدم تحرير محضر تعديات

تمكن المقدم محمد طلال مفتش الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط وشرق الدلتا، من موظف بإدارة التخظيط بمديرية الطرق والكبارى، أثناء تلقيه رشوة مالية 1500 جنيه من أحد المواطنيين من إجمالى مبلغ 20 ألف جنيه تم الاتفاق عليهم مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات تعديات على الطريق بالطريق الدولى المحلة كفر الشيخ.

كان مواطن يدعى منصور.ا قد تقدم ببلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بطلب "ا.ا" موظف بإدارة التخطيط بمديرية الطرق والكبارى مبلغ 20 ألف جنيه مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات تعديات على الطريق الدولى المحلة كفر الشيخ.

وطلب المتهم منه دفع 1500 جنيه كدفعه أولى للاتفاق وعقب تقنيين الإجراءات تم التسجيل للمتهم، وأثناء تلقيه الرشوة، تم ضبطه وتحرر محضر بالواقعة، وتم عرضه على نيابة شرق طنطا الكلية للتحقيق.