video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 03:08 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط موظف بالطرق والكبارى بالغربية أثناء تقاضيه رشوة لعدم تحرير محضر تعديات

الإثنين، 19 مارس 2018 01:36 م
ضبط موظف بالطرق والكبارى بالغربية أثناء تقاضيه رشوة لعدم تحرير محضر تعديات رشوة - أرشيفية





الغربية - عادل ضرة
إضافة تعليق

تمكن المقدم محمد طلال مفتش الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط وشرق الدلتا، من موظف بإدارة التخظيط بمديرية الطرق والكبارى، أثناء تلقيه رشوة مالية 1500 جنيه من أحد المواطنيين من إجمالى مبلغ 20 ألف جنيه تم الاتفاق عليهم مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات تعديات على الطريق بالطريق الدولى المحلة كفر الشيخ.

 

كان مواطن يدعى منصور.ا قد تقدم ببلاغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بطلب "ا.ا" موظف بإدارة التخطيط بمديرية الطرق والكبارى مبلغ 20  ألف جنيه مقابل عدم تحرير محاضر مخالفات تعديات على الطريق الدولى المحلة كفر الشيخ.

 

وطلب المتهم منه دفع 1500 جنيه كدفعه أولى للاتفاق وعقب تقنيين الإجراءات تم التسجيل للمتهم، وأثناء تلقيه الرشوة، تم ضبطه وتحرر محضر بالواقعة، وتم عرضه على نيابة شرق طنطا الكلية للتحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط سيدة استولت على أموال المواطنين بالغربية بزعم تعيينهم بالحكومة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار محافظه الغربيه

رشوه




لا تفوتك
"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة