video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 03:24 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط موظف بالطرق تقاضى رشوة مِن مواطن مقابل إنشاء منفذ على الطريق الساحلى

الإثنين، 19 مارس 2018 02:39 م
ضبط موظف بالطرق تقاضى رشوة مِن مواطن مقابل إنشاء منفذ على الطريق الساحلى حبس-أرشيفية





كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط موظف بالهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى أثناء تقاضيه رشوة من مواطن، نظير تغاضيه عن إحدى المخالفات .

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بوسط الدلتا بلاغاً من المواطن "منصور . أ. ح "  صاحب مصنع منسوجات - ومقيم بدائرة مركز شرطة أول المحلة بالغربية .. بقيام "أحمد . س . أ " موظف بالهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى - ومقيم بالمحلة بالغربية - بطلب مبلغ ألف وخمسمائة جنيه على سبيل الرشوة ، مقابل عدم تحرير محضر للشاكى لقيامه بقطع الطريق وإنشاء منفذ على الطريق الدولى الساحلى .

وأسفرت التحريات عن صحة البلاغ وقيام المتهم بإستغلال موقعه الوظيفى والإتجار بالوظيفة العامة حال كونه موظفاً عمومياً ، وطلب لنفسه مبلغ ألف وخمسمائة جنيه علىسبيل الرشوة من الشاكى مقابل عدم تحرير محضر له لقيامه بقطع الطريق الدولى الساحلى الرابط بين مدينة المحلة الكبرى ومحافظة كفرالشيخ أمام قطعة الأرض الخاصة به .

وعقب تقنين الإجراءات وإستصدار إذن النيابة العامة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمساعدات الفنية تم تسجيل عدة محادثات هاتفية بين الشاكى والمتحرى عنه إعترف فيها بالواقعة تفصيلاً وطلب مبلغ الرشوة المتفق عليه .

وتم إعداد الأكمنة اللازمة حيث تم ضبط المتهم حال تقاضيه مبلغ الرشوة المتفق عليه بدائرة قسم ثان المحلة الكبرى، وبتفتيشه عثر بحوزته على مجموعة من محاضر المخالفات الإدارية المنسوبة لهيئة الطرق والكبارى بالغربية وبعض الكشوف الصادرة ضدهم قرارات إزالة بالتعديات الواقعة على الطريق.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترف بالواقعة تفصيلاً على النحو الوارد بالتحريات وتم تصوير واقعة الضبط تصويراً صوتياً ومرئياً .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة محافظ المنوفية السابق و2 آخرين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بتقاضى رشوة

رشوة

الاموال العامة

حوادث

الداخلية

أخبار مصر

مباحث الاموال العامة

الطريق الساحلى الدولى

انشاء منفذ بيع

قطع الطريق




لا تفوتك
"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة