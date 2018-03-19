ضبط موظف بالطرق تقاضى رشوة مِن مواطن مقابل إنشاء منفذ على الطريق الساحلى







كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط موظف بالهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى أثناء تقاضيه رشوة من مواطن، نظير تغاضيه عن إحدى المخالفات .

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بوسط الدلتا بلاغاً من المواطن "منصور . أ. ح " صاحب مصنع منسوجات - ومقيم بدائرة مركز شرطة أول المحلة بالغربية .. بقيام "أحمد . س . أ " موظف بالهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى - ومقيم بالمحلة بالغربية - بطلب مبلغ ألف وخمسمائة جنيه على سبيل الرشوة ، مقابل عدم تحرير محضر للشاكى لقيامه بقطع الطريق وإنشاء منفذ على الطريق الدولى الساحلى .

وأسفرت التحريات عن صحة البلاغ وقيام المتهم بإستغلال موقعه الوظيفى والإتجار بالوظيفة العامة حال كونه موظفاً عمومياً ، وطلب لنفسه مبلغ ألف وخمسمائة جنيه علىسبيل الرشوة من الشاكى مقابل عدم تحرير محضر له لقيامه بقطع الطريق الدولى الساحلى الرابط بين مدينة المحلة الكبرى ومحافظة كفرالشيخ أمام قطعة الأرض الخاصة به .

وعقب تقنين الإجراءات وإستصدار إذن النيابة العامة وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمساعدات الفنية تم تسجيل عدة محادثات هاتفية بين الشاكى والمتحرى عنه إعترف فيها بالواقعة تفصيلاً وطلب مبلغ الرشوة المتفق عليه .

وتم إعداد الأكمنة اللازمة حيث تم ضبط المتهم حال تقاضيه مبلغ الرشوة المتفق عليه بدائرة قسم ثان المحلة الكبرى، وبتفتيشه عثر بحوزته على مجموعة من محاضر المخالفات الإدارية المنسوبة لهيئة الطرق والكبارى بالغربية وبعض الكشوف الصادرة ضدهم قرارات إزالة بالتعديات الواقعة على الطريق.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترف بالواقعة تفصيلاً على النحو الوارد بالتحريات وتم تصوير واقعة الضبط تصويراً صوتياً ومرئياً .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيق.