ضبط مواد كيماوية مجهولة المصدر داخل مصنع فى المنوفية







المنوفية _ محمد فتحى

قادت المهندسة هناء عقيله رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، حملة مكثفة فور تلقيها بلاغ عن تصنيع مواد كيماوية وغير آمنة داخل مخزن بمنزل مواطن بقرية ميت شهاله.

وعلى الفور تم إعطاء تعليمات فى سريى تامى وتم تشكيل لجنة برئاسة حسن مره نائب رئيس المدينة، محمود الصادق نائب رئيس المدينة لشئون القرى ورخص المحلات وشئون البيئة والأمن الصناعى والصحة والزراعة والتموين والعميد مصطفي زهران مأمور مركز بركة السبع، وتم ضبط كميات كبيرة من المواد الكيماوية الغير آمنة معبأه فى جراكن وتنكات منها 264 جركن حمض نيتريك، 760جركن حمض كبريتيك ، 70زجاجه و3تنك بها أكثر من 2500لتر مواد سائلة غير معلومة وغيرها، وتم التحفظ على الكميات داخل المخزن لحين صدور قرار بشأنها.

وأكدت رئيس مركز ومدينة الشهداء، بأنه سيتم عمل حملات مفاجئه باستمرار حتى لا يكون هناك خطر على المواطنين وعلى الصحة العامة.