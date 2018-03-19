video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 10:17 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط مسجل خطر و4 عاطلين لحيازتهم سلاح ومواد مخدرة فى الشرقية

الإثنين، 19 مارس 2018 08:26 ص
ضبط مسجل خطر و4 عاطلين لحيازتهم سلاح ومواد مخدرة فى الشرقية اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية





الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

ألقى ضباط إدارة البحث الجنائى بالشرقية، اليوم الاثنين، القبض على مسجل خطر و4 عاطلين بحوزتهم سلاح ومواد مخدرة، بمراكز ههيا وأبوكبير والحسينية وقسم ثانى العاشر من رمضان، وتم التحفظ على المضبوطات.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، اخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث ههيا، برئاسة الرائد إيهاب زهو رئيس المباحث، من ضبط "عفيفى د ع" 24 سنة عاطل، وبحوزته سلاح نارى عباره عن "فرد خرطوش" محلى الصنع وطلقه لذات العيار و2 كيلو بانجو.

 

وتمكن ضباط مركز شرطة أبوكبير برئاسة الرائد رائد ربيع، من ضبط "جمال ح أ" 28 سنة عاطل مسجل شقى خطر تحت رقم 579 فئة ب، و" أحمد م غ" سبق اتهامه فى عدة  قضايا وبحوزتهما 80 جرام لمخدر الهيروين.

 

كما تمكن ضباط مركز شرطة الحسينية، برئاسة الرائد محمود كمال، من ضبط "عبد الرحمن إ س" 21 سنة عاطل وبحوزته 93 قرصا مخدرا، وتمكن ضباط قسم ثانى العاشر من رمضان، برئاسة الرائد إسلام عواد، من ضبط "ماهر ع م س" 25 سنة عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة لذات العيار.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عامل يقتل شقيقه ويصيب الثانى فى مشاجرة بسبب لعب الأطفال بقرية بالشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

مخدرات

سلاح ناري

بانجو




لا تفوتك
سفير مصر بالولايات المتحدة: المصريون حولوا الانتخابات الرئاسية إلى عيد قومى

سفير مصر بالولايات المتحدة: المصريون حولوا الانتخابات الرئاسية إلى عيد قومى

كاتبة إماراتية تشيد بالانتخابات الرئاسية: شعب مصر قدم دروساً حية فى حب الوطن

كاتبة إماراتية تشيد بالانتخابات الرئاسية: شعب مصر قدم دروساً حية فى حب الوطن

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو.. شاهد أغنية "عزوتنا الكبيرة" احتفالا بمرور 10 سنوات على تأسيس موقع "اليوم السابع".. صالة التحرير البطل الحقيقى للكليب.. والصحفيون وقيادات التحرير يقدمون أدوارهم الحقيقية ويعبرون عن التفاعل بين الأجيال

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

فيديو وصور.. "طيور مصر المهاجرة" ترد الجميل بمشاركة "كامل العدد" فى الدول الأوروبية.. جنود المحروسة فى الخارج يسجلون إقبالا غير مسبوق رغم ثلوج القارة العجوز وحرارة استراليا.. والسفارات تبدأ فرز الأصوات الليلة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

جوجل تطلق ميزة جديدة لتسهيل استخدام الهواتف الذكية أثناء القيادة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة