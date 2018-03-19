ضبط مسجل خطر و4 عاطلين لحيازتهم سلاح ومواد مخدرة فى الشرقية







الشرقية- فتحية الديب

ألقى ضباط إدارة البحث الجنائى بالشرقية، اليوم الاثنين، القبض على مسجل خطر و4 عاطلين بحوزتهم سلاح ومواد مخدرة، بمراكز ههيا وأبوكبير والحسينية وقسم ثانى العاشر من رمضان، وتم التحفظ على المضبوطات.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، اخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث ههيا، برئاسة الرائد إيهاب زهو رئيس المباحث، من ضبط "عفيفى د ع" 24 سنة عاطل، وبحوزته سلاح نارى عباره عن "فرد خرطوش" محلى الصنع وطلقه لذات العيار و2 كيلو بانجو.

وتمكن ضباط مركز شرطة أبوكبير برئاسة الرائد رائد ربيع، من ضبط "جمال ح أ" 28 سنة عاطل مسجل شقى خطر تحت رقم 579 فئة ب، و" أحمد م غ" سبق اتهامه فى عدة قضايا وبحوزتهما 80 جرام لمخدر الهيروين.

كما تمكن ضباط مركز شرطة الحسينية، برئاسة الرائد محمود كمال، من ضبط "عبد الرحمن إ س" 21 سنة عاطل وبحوزته 93 قرصا مخدرا، وتمكن ضباط قسم ثانى العاشر من رمضان، برئاسة الرائد إسلام عواد، من ضبط "ماهر ع م س" 25 سنة عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة لذات العيار.