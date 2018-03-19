ضبط مسئول سابق بحى بالإسكندرية بتهمة التواطؤ فى بناء برج مخالف

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط مسئول سابق بأحد الأحياء بالإسكندرية، لاتهامه بالتواطؤ مع مقاول وتاجر لبناء برج سكنى مخالف، وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى.

وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا أثناء قيام بعض مسئولى الإدارة الهندسية بحى المنتزه فى الإسكندرية بالتواطؤ مع مالك أحد العقارات بنطاق الحى، وتمكينه من بناء برج سكنى بدون ترخيص، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

و أكدت التحريات صحة تلك المعلومات وتوصلت إلى قيام "عاطف . ل " مهندس تنظيم بالإدارة الهندسية بحى المنتز ة سا بقا، و مقيم بمنطقة الر مل فى الإسكندرية، سبق ا تهامه فى 4 قضايا آخرها قضية "ا ستغلال نفوذ"، با ستغلال موقعه الوظيفى فى غضون عام 2012 - والتواطؤ مع " معتز . م " - مقاول - و مقيم بالمنتزه و" محمد . ز " تاجر - و مقيم بالرمل - سبق اتهامه فى 3 قضايا ( تبديد ، مبانى ) (مالكى العقار) .. بتمكينهما من بناء برج سكنى مكون من دور أرض ى وخمسة عشر طابقاً علوياً (بدون ترخيص ) الكائن با لمنتزه ، وعدم ا تخاذ الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة فى حينه، لتمكينهما من عدم المساءلة القانونية، وا ستحالة تنفيذ قرارات الإزالة لطوابق العقار ، الأمر الذ ى أد ى إلى تعريض حياة المواطنين للخطر، فضلاً عن الإضرار بالمال العام، ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.