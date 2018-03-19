ضبط مسئول سابق بحى بالإسكندرية بتهمة التواطؤ فى بناء برج مخالف

ضبط مسئول سابق بحى بالإسكندرية بتهمة التواطؤ فى بناء برج مخالفالإثنين، 19 مارس 2018 03:41 م
مخبز - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى ضبط مسئول سابق بأحد الأحياء بالإسكندرية، لاتهامه بالتواطؤ مع مقاول وتاجر لبناء برج سكنى مخالف، وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفى.
وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا أثناء قيام بعض مسئولى الإدارة الهندسية بحى المنتزه فى الإسكندرية بالتواطؤ مع مالك أحد العقارات بنطاق الحى، وتمكينه من بناء برج سكنى بدون ترخيص، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.
وأكدت التحريات صحة تلك المعلومات وتوصلت إلى قيام "عاطف. ل" مهندس تنظيم بالإدارة الهندسية بحى المنتزة سابقا، ومقيم بمنطقة الرمل فى الإسكندرية، سبق اتهامه فى 4 قضايا آخرها قضية "استغلال نفوذ"، باستغلال موقعه الوظيفى فى غضون عام 2012 - والتواطؤ مع "معتز . م " - مقاول - ومقيم بالمنتزه و"محمد . ز " تاجر - ومقيم بالرمل- سبق اتهامه فى 3 قضايا ( تبديد ، مبانى ) (مالكى العقار) .. بتمكينهما من بناء برج سكنى مكون من دور أرضى وخمسة عشر طابقاً علوياً (بدون ترخيص ) الكائن بالمنتزه ، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأعمال المخالفة فى حينه، لتمكينهما من عدم المساءلة القانونية، واستحالة تنفيذ قرارات الإزالة لطوابق العقار، الأمر الذى أدى إلى تعريض حياة المواطنين للخطر، فضلاً عن الإضراربالمال العام، ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.
وبسؤال المهندس مدير التنظيم بالإدارة الهندسية بحى المنتزة ثان، أكد صحة المعلومات، وتم الحصول على المستندات المؤيدة، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات المعنية بأمن الإسكندرية تم ضبط المتهم "معتز . م . س" وبمواجهته اعترف بالواقعة بالاشتراك مع المتهمين الآخرين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة المختصة التى باشرت التحقيق.
إضافة تعليق
"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات
نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة