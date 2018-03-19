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ضبط مدير مصنع تغليف غير مطابق للمواصفات بالإسكندرية

الإثنين، 19 مارس 2018 11:41 ص
ضبط مدير مصنع تغليف غير مطابق للمواصفات بالإسكندرية اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية





الإسكندرية- أسماء على بدر
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شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية ، حملة مكبرة على الأسواق.

 

أسفرت الحملة عن ضبط ر ل ح  60سنة المدير المسئول عن مصنع لمواد التغليف "بدون ترخيص " بدائرة قسم شرطة محرم بك بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب ووسط الدلتا "وضُبط بالمصنع "8750 " لفافة لاصق صناعي غير مطابق للمواصفات القياسية، تحرر المحضر جنح قسم محرم بك  وجارى العرض على النيابة.

 

وفى مجال تجميع السلع التموينية المدعمة تم ضبط 2 قضية تجميع دقيق بلدي مدعم " 200 كجم "، وفى مجال سحب عينات من المطاحن ، تم سحب 5 عينات { دقيق بلدي – قمح – ردة ناعمة } لتحليلها بمعامل وزارة التموين ، وفي مجال إدارة المنشئات بدون ترخيص من الجهات المختصة ، وتم ضبط 2 قضية إدارة وتشغيل منشأه بدون ترخيص ، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار، و تم ضبط  5  قضايا عدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة، وفي مجال عدم حمل شهادة صحية ، تم ضبط 5 قضايا عدم حمل شهادة صحية.


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