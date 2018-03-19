ضبط مدير مصنع تغليف غير مطابق للمواصفات بالإسكندرية







الإسكندرية- أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية ، حملة مكبرة على الأسواق.

أسفرت الحملة عن ضبط ر ل ح 60سنة المدير المسئول عن مصنع لمواد التغليف "بدون ترخيص " بدائرة قسم شرطة محرم بك بالاشتراك مع ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية "منطقة غرب ووسط الدلتا "وضُبط بالمصنع "8750 " لفافة لاصق صناعي غير مطابق للمواصفات القياسية، تحرر المحضر جنح قسم محرم بك وجارى العرض على النيابة.

وفى مجال تجميع السلع التموينية المدعمة تم ضبط 2 قضية تجميع دقيق بلدي مدعم " 200 كجم "، وفى مجال سحب عينات من المطاحن ، تم سحب 5 عينات { دقيق بلدي – قمح – ردة ناعمة } لتحليلها بمعامل وزارة التموين ، وفي مجال إدارة المنشئات بدون ترخيص من الجهات المختصة ، وتم ضبط 2 قضية إدارة وتشغيل منشأه بدون ترخيص ، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار، و تم ضبط 5 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار بالمحلات العامة، وفي مجال عدم حمل شهادة صحية ، تم ضبط 5 قضايا عدم حمل شهادة صحية.