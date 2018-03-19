ضبط مخزن أسمدة ومخصبات زراعية بدون ترخيص فى المنوفية







المنوفية - محمود شاكر ‏

قامت لجنة مشكلة من الإدارات الزراعية و الطبية والتموين والوحدة المحلية بمدينة الشهداء، ترافقها قوات تأمين من مركز ‏شرطة الشهداء، برئاسة مأمور مركز الشهداء، وتحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن ‏المنوفية، بضبط مخزن بدون ترخيص لتصنيع وبيع أسمدة زراعية، وأحماض مجهولة المصدر بدائرة المركز .

وبالمعاينة، تبين أن المخزن يحتوى على‏ 120 شيكارة بوتاسيوم هيومان، ‏زنة الواحدة 10 كجم، و9 شكائر سماد موتو أمونيوم فوسفات زنة الواحدة 25 كجم، و10 شكائر بوتاسيوم زنة ‏الواحدة 25 كجم، 22 وكرتونة هيموك هندى بداخل كل واحدة 15 كيس زنة الواحد 1 كجم، و15 هيموك توب زنة ‏الواحد 10 كجم.

كما احتوى المخزن، على كمية من المنتجات المصنعة والمعبأة، شملت 264 جركن ‏بلاستيك حمض النيتريك سعة الواحد 25 كجم، و76 جركن بلاستيك حمض الكبريتيك سعة الواحد 30 كجم، و70 زجاجة بلاستيك مغذي للأرض سعة الواحد 1 كجم، و3 تنكات بلاستيك بداخلها كمية قدرها 2500 لتر مواد سائلة، و7 ‏تنكات بلاستيك فارغة سعة الواحد 1000 لتر، و600 جركن بلاستيك فارغ معدة للتعبئة، و"100" استيكر خاص بشركة ‏استيراد وتصدير مدون عليها اسم فسفوريك أسيد، و2 دفتر فواتير خاصة بالمنتجات المصنعة، والمعبأة باسم شرك استيراد ‏وتصدير.

فيما تمكنت القوة، من ضبط كل من "أ . م . ع"31 سنة، محاسب بتجارة مخصبات ومبيدات زراعيه مالك المخزن، و"ع ‏‏. إ . د " 28 سنة عامل بالمخزن، ومقيمان بذات الناحية، وبسؤالهما قرر الأول أن المضبوطات المتحفظ عليها ملكه، بموجب فواتير ‏صادرة من الشركات المصنعة، وأضاف أن المضبوطات تستخدم في حفظ المحاصيل بالصوب الزراعية، وقدم الأوراق اللازمة.

تم ‏التحفظ على المضبوطات بمعرفة اللجنة بالمخزن المشار إليه، عقب تسليمها لمالكها بالإيصال اللازم، وأعيد قيد المحضر ‏المحرر بمعرفة اللجنة برقم 3597 جنح مركز الشهداء لسنة 2017.

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