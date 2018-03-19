ضبط مخزن أسمدة ومخصبات زراعية بدون ترخيص فى المنوفية

مخصبات زراعية - أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
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قامت لجنة مشكلة من الإدارات الزراعية و الطبية والتموين والوحدة المحلية بمدينة الشهداء، ترافقها قوات تأمين من مركز شرطة الشهداء، برئاسة مأمور مركز الشهداء، وتحت إشراف اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، بضبط مخزن بدون ترخيص لتصنيع وبيع أسمدة زراعية، وأحماض مجهولة المصدر بدائرة المركز .
وبالمعاينة، تبين أن المخزن يحتوى على 120 شيكارة بوتاسيوم هيومان، زنة الواحدة 10 كجم، و9 شكائر سماد موتو أمونيوم فوسفات زنة الواحدة 25 كجم، و10 شكائر بوتاسيوم زنة الواحدة 25 كجم، 22 وكرتونة هيموك هندى بداخل كل واحدة 15 كيس زنة الواحد 1 كجم، و15 هيموك توب زنة الواحد 10 كجم.
كما احتوى المخزن، على كمية من المنتجات المصنعة والمعبأة، شملت 264 جركن بلاستيك حمض النيتريك سعة الواحد 25 كجم، و76 جركن بلاستيك حمض الكبريتيك سعة الواحد 30 كجم، و70 زجاجة بلاستيك مغذي للأرض سعة الواحد 1 كجم، و3 تنكات بلاستيك بداخلها كمية قدرها 2500 لتر مواد سائلة، و7 تنكات بلاستيك فارغة سعة الواحد 1000 لتر، و600 جركن بلاستيك فارغ معدة للتعبئة، و"100" استيكر خاص بشركة استيراد وتصدير مدون عليها اسم فسفوريك أسيد، و2 دفتر فواتير خاصة بالمنتجات المصنعة، والمعبأة باسم شرك استيراد وتصدير.
فيما تمكنت القوة، من ضبط كل من "أ . م . ع"31 سنة، محاسب بتجارة مخصبات ومبيدات زراعيه مالك المخزن، و"ع . إ . د " 28 سنة عامل بالمخزن، ومقيمان بذات الناحية، وبسؤالهما قرر الأول أن المضبوطات المتحفظ عليها ملكه، بموجب فواتير صادرة من الشركات المصنعة، وأضاف أن المضبوطات تستخدم في حفظ المحاصيل بالصوب الزراعية، وقدم الأوراق اللازمة.
تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة اللجنة بالمخزن المشار إليه، عقب تسليمها لمالكها بالإيصال اللازم، وأعيد قيد المحضر المحرر بمعرفة اللجنة برقم 3597 جنح مركز الشهداء لسنة 2017.
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