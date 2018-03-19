ضبط كميات كبيرة من الأسلحة وعبوات ناسفة بالموصل العراقية







بغداد أ ش أ

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، ضبط كمية كبيرة من العتاد تحتوى على عبوات ناسفة خلال عملية أمنية جنوبى مدينة الموصل.

وقالت المديرية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إنها وبعمليات أمنية فعالة تهدف للسيطرة على بقايا أسلحة وعتاد فلول الإرهاب المندحر وتجفيف منابعه وبعملية إستخبارية شجاعة تم تنفيذها وفق معلومات دقيقة، تمكن أبطال الفرقة 20 من ضبط كميات كبيرة من العتاد فى منطقة الشورى جنوبى الموصل".

وأضافت أن الكميات الكبيرة من الأسلحة تشمل 458 قنبلة هاون محلية الصنع كانت معدة لاستخدامها كعبوات ناسفة، و62 عبوة ناسفة على شكل صفائح حديدية، و9 قنابل غاز خاص بصناعة العبوات.. موضحة أنه تم التعامل معها وفق السياقات المعمول بها.