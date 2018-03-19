video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 02:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ضبط كميات كبيرة من الأسلحة وعبوات ناسفة بالموصل العراقية

الإثنين، 19 مارس 2018 01:52 م
ضبط كميات كبيرة من الأسلحة وعبوات ناسفة بالموصل العراقية عناصر من الجيش العراقى





بغداد أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، ضبط كمية كبيرة من العتاد تحتوى على عبوات ناسفة خلال عملية أمنية جنوبى مدينة الموصل.

وقالت المديرية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إنها وبعمليات أمنية فعالة تهدف للسيطرة على بقايا أسلحة وعتاد فلول الإرهاب المندحر وتجفيف منابعه وبعملية إستخبارية شجاعة تم تنفيذها وفق معلومات دقيقة، تمكن أبطال الفرقة 20 من ضبط كميات كبيرة من العتاد فى منطقة الشورى جنوبى الموصل".

وأضافت أن الكميات الكبيرة من الأسلحة تشمل 458 قنبلة هاون محلية الصنع كانت معدة لاستخدامها كعبوات ناسفة، و62 عبوة ناسفة على شكل صفائح حديدية، و9 قنابل غاز خاص بصناعة العبوات.. موضحة أنه تم التعامل معها وفق السياقات المعمول بها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاستخبارات العراقية تعتقل قيادى داعشى شمال الموصل

القوات العراقية تصد هجوما لداعش وتقتل أربعة منهم شمال غرب الموصل

الأمم المتحدة: إزالة 27 ألف لغم من الموصل فى العراق

ضبط كميات كبيرة

الأسلحة

عبوات ناسفة

الموصل العراقية

العراق

أخبار العراق




لا تفوتك
بيان 16 للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا فى العملية سيناء 2018

بيان 16 للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا فى العملية سيناء 2018

صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق فندق بالفلبين إلى 5 قتلى

صور.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق فندق بالفلبين إلى 5 قتلى

"التضامن" تنتهى من اختيار الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية.. لأول مرة اختيار سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة بمناسبة تخصيص عام 2018 عامًا للإعاقة.. وأفلام تسجيلية لقصص المكافحات تمهيدًا لتكريمهن

"التضامن" تنتهى من اختيار الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية.. لأول مرة اختيار سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة بمناسبة تخصيص عام 2018 عامًا للإعاقة.. وأفلام تسجيلية لقصص المكافحات تمهيدًا لتكريمهن

صور.. اليوم السابع داخل متحف اللوفر أبوظبى "الحلقة الرابعة".. "العالم من منظور جديد" يضم لوحة "أبيل فرونيير" لـ دافنشى ومشهد المسيح يطرد التجار من المعبد.. و"بلاط الأمراء" يعرض أعمالا فنية فى خدمة السلطة

صور.. اليوم السابع داخل متحف اللوفر أبوظبى "الحلقة الرابعة".. "العالم من منظور جديد" يضم لوحة "أبيل فرونيير" لـ دافنشى ومشهد المسيح يطرد التجار من المعبد.. و"بلاط الأمراء" يعرض أعمالا فنية فى خدمة السلطة

صور.. نفرتيتى وكليوباترا وحتسبشوت أبطال عرض أزياء هانى البحيرى بالأقصر

صور.. نفرتيتى وكليوباترا وحتسبشوت أبطال عرض أزياء هانى البحيرى بالأقصر

عبد الله السعيد يتلقى عرضا كويتيا للرحيل عن الأهلي

عبد الله السعيد يتلقى عرضا كويتيا للرحيل عن الأهلي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة