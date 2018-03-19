ضبط فتاة سرقت مشغولات ذهبية من جدتها بالاشتراك مع عامل وربة منزل بالغردقة







البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثان الغردقة، من ضبط فتاة سرقت مشغولات ذهبية بمساعدة ربة منزل وعامل، بمدينة الغردقة، تم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

كان تبلغ لقسم شرطة ثان الغردقة من المدعوة "نفيسة . ا " 74 سنة، ربة منزل تفيد خلاله اكتشافها سرقة 4 غويشة وخاتم دهب من داخل شقتها عن طريق المغافلة.

بإجراء التحريات السرية، أسفرت جهود البحث أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من المدعوة " رانيا . ع " 18سنة حفيدة المبلغة بالاشتراك مع المدعوة " أزهار. م .م" 23 سنة ربة منزل، والمدعو " فهد . ق ".

تمكن الرائد محمد عزت ضابط مباحث القسم من ضبطهم، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتم ضبط المسروقات بإرشادهم، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1868 جنح قسم ثان الغردقة لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.