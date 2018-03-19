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ضبط عاطل يقوم بسرقة المواطنين بالشطة فى الخصوص

الإثنين، 19 مارس 2018 10:58 م
ضبط عاطل يقوم بسرقة المواطنين بالشطة فى الخصوص اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية





القليوبية نيفين طه
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تمكنت مباحث قسم شرطة الخصوص، من القبض على عاطل لإتهامه بممارسة السرقة بالإكراه باستخدام “الشطة ” بالخصوص، تحرر محضر بالواقعة وإخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقي العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى إخطارا بأنه حال مرور النقيب معتز فؤاد، ضابط مباحث بإدارة تامين الطرق والمنافذ، المعين خدمة تأمين القطاع الأول بالطريق الدائرى، وبصحبته القوة المرافقة، وبمطلع الخصوص أعلى الطريق الدائرى دائرة قسم الخصوص، استغاث به خالد “ج” 18 عام طالب ، لقيام شخص مجهول بالشروع فى الاستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ مالى تحت تهديد السلاح الأبيض.

وجه اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية ، بسرعة ضبط مرتكب الواقعة ،على الفور تم تمشيط المكان ، تم ضبط المتهم بمساعدة الأهالى وتبين أنه يدعى محمد”ر” 21 عاما عاطل، وبحوزته سلاحا أبيض ”مطواه” وهاتف محمول وكمية من ماده حارقة ” شطة” ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وحيازته للسلاح الأبيض بقصد ممارسه نشاطه الإجرامى.

كلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهم المضبوط للوقوف على حجم نشاطه الإجرامى وعما ارتكبه من حوادث مماثله، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4515 جنح قسم الخصوص لسنة 2018م، وتولت النيابة التحقيق.

 


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