ضبط عاطل حاول سرقة أتوبيس من موقف بالوراق

أتوبيس نقل عام - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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حاول عاطل سرقة أتوبيس من موقف سيارات بالوراق، إلا أن الأهالى تمكنوا من مطاردته والقبض عليه، وتسليمه لقسم شرطة الوراق.
وتم ضبط المتهم عندما حاول عاطل سرقة أتوبيس من موقف سيارات بالوراق، حيث حاول الهرب مسرعا به، إلا أن الأهالى شعروا به وتمكنوا من مطاردته والقبض عليه واقتاده الأهالى لقسم شرطة الوراق لتحرير محضر بالواقعة، تمهيدا لإخطار النيابة للتحقيق.
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