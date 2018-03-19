ضبط عاطل بحوزته 25 قطعة حشيش بالإسكندرية







الإسكندرية – أسماء على بدر

تمكنت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية من ضبط م ح ع 26 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته 25 قطعة لمخدر الحشيش "تزن حوالى 125جرام - بقصد الإتجار" مبلغ 100جنيه.

كما تم ضبط سلاح نارى بدون ترخيص، 4 قضايا اتجار فى المواد المخدرة ، 16 قضايا اتجار فى الأقراص المخدرة، 53 قضية سلاح أبيض، تم فحص 76 شقه مفروشة عدد 6 فنادق بإجمالى عدد 171 شخص، وأسفر الفحص عن إيجابية عدد 6 أشخاص مطلوب التنفيذ عليه فى 6 أحكام حبس.

وتمكن ضباط وحدة مباحث تنفيذ إحكام قسم شرطة باب شرقى من ضبط م ر ا 31سنة عاطل مقيم دائرة القسم المحكوم علية فى القضية جنايات قسم أول الإسماعيلية - بأمن الإسماعيلية " مخدرات " غيابياً بالحبس لمدة 3 سنوات.