ضبط عاطل بحوزته 12 جرام هيروين بالحوامدية

مخدر الهيروين-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث الجيزة القبض علي عاطل لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازته 12 جرام من مخدر الهيروين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة الحوامدية تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة.
وبإعداد كمين له تم القبض عليه، وبحوزته 12 جرام من مخدر الهيروين، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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