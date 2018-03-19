ضبط عاطل أشعل النيران فى سيارتين ملاكى بسبب خلافات مع صاحب شركة بعين شمس







كتب إبراهيم أحمد

القى رجال المباحث بقسم شرطة عين شمس القبض على عاطل لقيامه باشعال النيران فى سيارتين ملاكى انتقاما من مالك أحدهما لوجود خلافات سابقة و أخطر اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة بالواقعة

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من "أمام.إ.ع" 55 سنة صاحب شركة للإستيراد والتصدير بتضرره من "هاني.م." 34 سنة عاطل والسابق إتهامه في عدد 2 قضية أخرهما 25180 لسنة 2007م عين شمس " سرقة متنوعة " لقيامه بإشعال النيران بالسيارة رقم س و أ 316 ماركة مرسيدس موديل 1995م ملكه وإحداث تلفيات بها عبارة عن احتراق السيارة بالكامل وإمتداد الحريق إلي السيارة رقم ل ص م 379 ماركة أوبل أسترا سوداء اللون وإحداث تلفيات بها عبارة عن احتراق السيارة بالكامل لوجود خلافات سابقه بينهما

و بإجراء التحريات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثه تبين صحة الواقعه وان المشكو في حقه وراء ارتكابها باستخدام ماده سريعة الاشتعال ( بنزين ) قام بإلقائها داخل السيارة عقب كسر زجاجها

و بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أسفرت إحداها عن ضبطه وبمواجهته بالمعلومات والتحريات اعترف بارتكاب الواقعة انتقاما من المجني عليه الأول إعتقاداً منه أنه وراء حبس شقيقه "أحمد.م.ع" ( المقيد الحريه تنفيذا لحكم قضائي بحبسه لمدة 5 سنوات في قضية " مخدرات وسلاح " و تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق