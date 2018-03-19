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ضبط عاطلين قتلا زميلهما بسبب خلافات مالية بمركز نجع حمادى فى قنا

الإثنين، 19 مارس 2018 12:44 م
ضبط عاطلين قتلا زميلهما بسبب خلافات مالية بمركز نجع حمادى فى قنا اللواء علاء العياط - مدير أمن قنا





قنا - وائل محمد
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لقى شخص مصرعة متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة فى القلب نتيجة مشاجرة مع أصدقائه بسبب خلال على مبلغ مالى تطورت إلى مشاجرة بمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا .


كان اللواء علاء العياط، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء اشرف رياض، مدير المباحث الجنائية، يفيد مصرع م.ع 27 سنة عاطل نتيجة مشاجرة مع عاطلين سددوا له طعنة نافذة بالقلب نتيجة خلاف مالى نشب بينهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.


 


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