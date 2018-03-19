ضبط سيدة استولت على أموال المواطنين بالغربية بزعم تعيينهم بالحكومة







كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط سيدة تقاضت مبالغ مالية من عدد من المواطنين، بزعم قدرتها على تعينهم بإحدى الجهات الحكومية.

تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامةن من 6 مواطنين بتضررهم من "هبة الله إ. ع" بكالوريوس خدمة اجتماعية وتعمل بإحدى الجهات الحكومية "منقطعة عن العمل"، مقيمة بدائرة قسم شرطة المحلة ثالث بالغربية، لقيامها بالحصول على مبالغ مالية منهم بلغت "120,000 جنيه كمقدم لمبلغ 240,00 جنيه" نظير تعيينهم بإحدى الوزارات ، إلا أنها لم تفى بما وعدت به وإمتنعت عن رد المبلغ المالى المستولى عليه .

أكدت التحريات أن المتهمة زعمت بأن لها نفوذ وعلاقات بمسئولين "على خلاف الحقيقة" وحصولها على المبالغ المالية المذكورة من الشاكيين.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بمديرية أمن الغربية تم ضبط المتهمة.. وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.