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ضبط سيارة محملة بلحوم فاسدة بالفيوم.. صور

الإثنين، 19 مارس 2018 03:41 م
ضبط سيارة محملة بلحوم فاسدة بالفيوم.. صور رؤوس الماشية المضبوطة





الفيوم – رباب الجالى
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تمكنت حملة مشتركة من مديرية الطب البيطرى، وقسم مباحث التموين بمحافظة الفيوم، من ضبط سيارة ربع نقل مكشوفة، قادمة من القاهرة فى اتجاه أبشواى، محملة بنصف طن معبأة داخل براميل، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

كانت حملة تحت إشراف الدكتور موسى سليمان، وكيل وزارة الطب البيطرى، بمحافظة الفيوم، اشتبهت فى سيارة ربع نقل رقم "ف ع ر" 5794، قادمة من القاهرة فى اتجاه أبشواى، واستوقفتها الحملة، وبتفتيشها عثر على رؤوس الأبقار والجاموس مخبأة داخل البراميل، وتم التحفظ على المضبوطات والسيارة، ووقعت لجنة من المديرية الكشف الطبى البيطرى الظاهرى على المضبوطات، تبين وجود تغير بالخواص الطبيعية من اللون والرائحة والقوام، وتنبعث منها رائحة كريهة، ووجود سوائل لزجة على سطح اللحوم، مما يدل على فسادها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، نتيجة عدم اتباع الإجراءات اللازمة لنقل اللحوم، والتى تتطلب نقلها بواسطة سيارات مغلقة ومزودة بوحدة تبريد أو تجميد.

 

واقترحت اللجنة إعدام المضبوطات لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، وتم رفع تقرير بحالة المضبوطات لعرضه على النيابة العامة لاتخاذ القرار اللازم.

 

 

لحوم فاسدة (1)
جانب من رؤوس وأرجل الماشية المضبوطة

 

لحوم فاسدة (2)
رؤوس الماشية المضبوطة

 

لحوم فاسدة (3)
البراميل وبداخلها رؤوس الماشية

 

 


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