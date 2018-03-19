ضبط سائق مطلوب فى 5 قضايا مخدرات وسرقة خلال حملة أمنية بالبحر الأحمر







البحر الأحمر - عماد عرفة

تمكنت مباحث قسم شرطة ثان الغردقة من ضبط عاطل لسرقته دراجة بخارية من مديرة شركة عقارات بالغردقة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

تلقى مدير اللواء حسام كمال مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من قسم ثانى الغردقة يفيد تمكن النقيب محمد مصيلحى معاون مباحث القسم من ضبط "بيجول . ج " 19 سنة عاطل ومقيم شارع الحجاز – الدهار- ثان الغردقة، سرق دراجه بخارية عن طريق تركيب وفك الأسلاك الكهربائية وتبين أنها ملك مديرة شركة عقارات بالغردقة .

من جانب آخر، تمكن النقيب مهران العيسوى ضابط وحدة مباحث قسم شرطة سفاجا من ضبط سائق والسابق اتهامه فى عدد 5 قضايا "مخدرات – ضرب – سرقة" وبحوزته عدد 100 قرص لعقار الترامادول المخدر وكذا عدد 2 قطعة متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 15 جرام ومبلغ مالى 110 جنيهات وهاتف محمول حال استقلاله السيارة رقم ط ر أ 1897 ربع نقل خاصته بمنطقة سفاجا البلد.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسيارة للترويج، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 646 إدارى قسم سفاجا لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

كما تمكن النقيب أحمد ناصف ضابط مباحث قسم أول الغردقة من ضبط المدعو " علي. ش " عامل ومقيم شارع الأتوبيس – الدهار- ثان الغردقة وبحوزته قطعة متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 10 جرام .

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3675 جنح قسم أول الغردقة لسنه 2018 وأخطرت النيابة العامة.

كما تمكن النقيب مصطفى قورة ضابط مباحث قسم رأس غارب من ضبط المدعو " محمود . ع " عاطل ومقيم كفر العرب الأربعين – السويس وبحوزته قطعة متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 10 جرام.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى تحرر عن الواقعة المحضر رقم 546 جنح قسم رأس غارب لسنه 2018 وأخطرت النيابة العامة.

من جانب أخر تمكن ضباط مباحث قسم التموين من ضبط صاحب مخبز بالغردقة بقيامه بالتصرف فى عدد 26،5 شيكارة دقيق مدعم بالمخالفا بذلك القانون رقم109 لسنة 1980 والمرسوم بقانون 95لسنة1945 والتوجيه الوزارى رقم30 لسنة 2017، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 3 أحوال مباحث التموين لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

كما تمكن ضباط مباحث قسم التموين من ضبط عامل بسوبر ماركت بشارع المدارس- أول الغردقة وذلك لقيامه بالبيع أزيد من التسعيرة، تحرر عن الواقعة المحضر رقم 230 جنح أ.د. ط أول الغردقة لسنة 2018 وأخطرت النيابة العامة.

ومن جانب تنفيذ الأحكام تمكنت مباحث تنفيذ الاحكام من ضبط الهارب " على. ا " فى القضية رقم 1492 جنايات قسم شرطه ثان الغردقة لسنة 2015" مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 الف جنية.

كما تم ضبط المحكوم عليه الهارب " محمد. ا " فى القضية رقم 5841 جنايات قسم شرطه ثان الغردقة لسنة 2014" مخدرات" والمحكوم عليه فيها بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 الاف جنية، كما تم تنفيذ إجمـالى الاحكان المنفذة 300 حكم .