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الإثنين، 19 مارس 2018 12:57 م
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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدرجات البخارية بقنا

الإثنين، 19 مارس 2018 12:43 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدرجات البخارية بقنا اللواء علاء العياط مدير أمن قنا





قنا-وائل محمد
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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص لاتهامهم بسرقة الدرجات البخارية بمركز دشنا، واعترفوا بارتكاب العديد من وقائع السرقة وباشرت النيابة التحقيقات.

 تلقى اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد 4 عاطلين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدرجات البخارية، من الشوارع والميادين العامة وبيعها بالقرى النائية.

وبمناقشة المتهمين أمام العميد خالد غانم رئيس المباحث اعترفوا بارتكاب 20 واقعة سرقة دراجة بخارية  وباشرت النيابة التحقيقات.


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