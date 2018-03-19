ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدرجات البخارية بقنا

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدرجات البخارية بقناالإثنين، 19 مارس 2018 12:43 م
اللواء علاء العياط مدير أمن قنا
قنا-وائل محمد
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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص لاتهامهم بسرقة الدرجات البخارية بمركز دشنا، واعترفوا بارتكاب العديد من وقائع السرقة وباشرت النيابة التحقيقات.
تلقى اللواء علاء العياط مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد 4 عاطلين لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدرجات البخارية، من الشوارع والميادين العامة وبيعها بالقرى النائية.
وبمناقشة المتهمين أمام العميد خالد غانم رئيس المباحث اعترفوا بارتكاب 20 واقعة سرقة دراجة بخارية وباشرت النيابة التحقيقات.
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