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صور .. 17 مدرسة بالوادى الجديد تنظم مسيرة طلابية لدعم المشاركة فى الانتخابات

الإثنين، 19 مارس 2018 01:44 م
صور .. 17 مدرسة بالوادى الجديد تنظم مسيرة طلابية لدعم المشاركة فى الانتخابات جانب من المسيره





الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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نظمت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد اليوم الإثنين مسيرة طلابية تحت عنوان انزل وشارك.

واحتشد مئات من طلاب المدارس والمعلمين  بقيادة الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، وأنور سالم مدير إدارة الخارجة التعليمية وعدد من قيادات التعليم بالمحافظة والقيادات الأمنية.

وأكد التداوى فى بيان له عدد المدارس التى شاركت في المسيرة نحو 17 مدرسة من مدارس إدارة الخارجة التعليمية بواقع 50 طالب وطالبه من كل مدرسه مشيرا إلى أن هذه المسيرة تأتي في إطار حب مصر وغرس روح الولاء والانتماء وحب الوطن بعنوان انزل وشارك في الانتخابات الرئاسية وذلك لحث المواطنين على الخروج والاقتراع في الانتخابات.

ومن جانبه أكد انور سالم مدير عام ادارة الخارجه التعلميه ان المسيره بدأت من مقر المدرسة الثانويه الزراعية مرورا بشارع جمال عبد الناصر وانتهت بمدرسه الثانويه الصناعيه وذلك تعلوها الأناشيد والأغاني الوطنية، بالإضافة إلى هتاف الطلاب والمعلمين انزل وشارك، ومصر أمانة، وتحيا مصر، مؤكدا على  أن هذه المسيرة هى الثانية بعد التى ينظمها طلاب قطاع التعليم بالخارجة لدعم المشاركة فى الانتهخابات .

جانب من المسيرة
جانب من المسيرة

 

مشاركة 17 مدرسة فى المسيرة
مشاركة 17 مدرسة فى المسيرة

 

مئات الطلاب فى المسيرة
مئات الطلاب فى المسيرة

 

مسيرة لدعم المشاركة فى الانتخابات
مسيرة لدعم المشاركة فى الانتخابات

 

وكيل التعليم يشارك فى المسيرة
وكيل التعليم يشارك فى المسيرة

 

تأمين قوات الشرطة للمسيرة
تأمين قوات الشرطة للمسيرة

 


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