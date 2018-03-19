صور.. وزير خارجية بريطانيا: إنكار روسيا ضلوعها بحادث تسمم الجاسوس مناف للعقل

صور.. وزير خارجية بريطانيا: إنكار روسيا ضلوعها بحادث تسمم الجاسوس مناف للعقلالإثنين، 19 مارس 2018 11:39 ص
بوريس جونسون وزير الخارجية البريطانى
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قال وزير الخارجية البريطانى بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إن روسيا مخطئة بإنكار مسؤوليتها عن الهجوم بغاز للأعصاب على عميل مزدوج روسى سابق على الأراضى البريطانية فى الرابع من مارس الجارى.
وأضاف للصحفيين، قبيل اجتماع مع نظرائه فى بروكسل لإطلاعهم على هذه الواقعة، "الإنكار الروسى مناف للعقل إلى حد بعيد".
وقال "هذه استراتيجية روسية كلاسيكية لن يخدعوا أحدا بعد الآن" مضيفا "نادرا ما ستجد بلدا على هذه المائدة هنا فى بروكسل لم يتأثر خلال الأعوام الماضية من نوع ما من السلوك الروسى المؤذى والمعرقل".
بوريس جونسون وزير الخارجية البريطانى
بوريس جونسون وزير الخارجية البريطانى
بوريس جونسون
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