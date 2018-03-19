صور.. نقابة الفلاحين بالبحيرة تنظم مؤتمرا حاشدا لدعم الرئيس السيسي







البحيرة - ناصرجودة

نظمت اليوم الإثنين، نقابة الفلاحين بالبحيرة، بالتعاون مع جمعية من أجل مصر، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بمركز الرحمانية، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية.

شارك فى المؤتمر النائب البرلمانى بلال النحال، عضو مجلس النواب، والمهندس أحمد حسبو أمين عام نقابة الفلاحين، وأمل عفت أمينة المرأة بجمعية من أجل مصر، وهناء الربيعى أمينة المرأة بالنقابة العامة للفلاحين، وسامى سعد منسق عام مركز الرحمانية بجمعية من أجل مصر، ومحمود العومى القيادى بنقابة الفلاحين.

وقبل بدء المؤتمر نظمت نقابة الفلاحين بالبحيرة مسيرة لتأييد الرئيس السيسي رفعوا خلالها الإعلام المصرية وصور رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، أكد النائب البرلمانى بلال النحال على ضرورة المشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية، لأن تلك الانتخابات تعكس صورة مصر فى الخارج، مضيفًا أن انتخاب الرئيس السيسى هو بمثابة انتخاب لمستقبل الأجيال القادمة ومن أجل استكمال الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، التى تحققت فى عهده طوال الفترة الماضية.

ومن جانبه، طالب المهندس أحمد حسبو أمين عام نقابة الفلاحين جميع فئات الشعب المصرى، خاصة الفلاحين بالتوجه للتصويت فى الانتخابات الرئاسية وانتخاب الرئيس السيسي، من أجل استكمال المشروعات القومية العملاقة، مثل مشروع قناة السويس والمدن الجديدة، التى وفرت الآلاف من فرص العمل لأبناء هذا الشعب، مضيفًا أن انتخاب الرئيس السيسى هو ضرورة حتمية لمواجهة الإرهاب الغاشم الذى يريد تمزيق هذا الوطن وإسقاط الدولة المصرية.

فيما أكدت هناء الربيعى أمينة المرأة بالنقابة العامة للفلاحين على ضرورة الاحتشاد لانتخاب الرئيس السيسي من أجل الانطلاق بمصر نحو التقدم والازدهار، مضيفة أن الانتخابات الرئاسية المقبلة هى عرس حقيقى لجميع المواطنين، خاصة المرأة المصرية التى كرمها الرئيس السيسي بصورة غير مسبوقة وسمى هذا العام بعام المرأة، وآن الآوان لنرد له الجميل بالتصويت له فى الانتخابات.































