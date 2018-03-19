صور.. ندوات وأفلام وتوعية بالمدارس والشوارع لترشيد المياه بكفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

انطلقت الحمله القوميه لترشيد استهلاك المياه بمدن وقرى ومدارس محافظة كفر الشيخ ، وتستمر حتى 22 مارس الجاري للحشد المجتمعى للحفاظ على المياه والتى تمثل أمن قومى ، يأتي ذلك فى إطار الأنشطة التى تقوم بها إدارات التوعيه بشركات المياه بالمحافظات المصرية.

وقال المهندس محمد مفتاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشربق والصرف الصحي بكفر الشيخ، نظمت الشركة بالتنسيق مع مديريه الأوقاف عدد من الفعاليات بإقامة ندوات عن ترشيد استهلاك المياه فى عدد من المساجد الكبرى بالمحافظة ،ومنها مسجد ابراهيم الدسوقي، ومسجد الإستاد ومسجد الملك بمدينة كفر الشيخ .

وأضاف مفتاح ل " اليوم السابع" تناول المعلمون خلال الحصة الثانية بالمعاهد الأزهرية بكفر الشيخ،، ترشيد استهلاك المياه، كما شهدت مراكز الشباب وقصور الثقافه، العديد من الندوات عن أهمية المياه.



حملة بشوارع كفر الشيخ لترشيد المياه



التوعية بالمساجد



توعيه الماره بشوارع القرى



جانب من توعيبة الأهالي والسيدات بالشوارع