video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 مارس 2018 11:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. ندوات وأفلام وتوعية بالمدارس والشوارع لترشيد المياه بكفر الشيخ

الإثنين، 19 مارس 2018 09:15 م
صور.. ندوات وأفلام وتوعية بالمدارس والشوارع لترشيد المياه بكفر الشيخ حملة بشوارع كفر الشيخ لترشيد المياه





كفر الشيخ – محمد سليمان
إضافة تعليق

انطلقت الحمله القوميه لترشيد استهلاك المياه  بمدن وقرى ومدارس محافظة كفر الشيخ ، وتستمر حتى 22 مارس الجاري  للحشد المجتمعى للحفاظ على المياه والتى تمثل أمن قومى ، يأتي ذلك فى إطار الأنشطة التى تقوم بها إدارات التوعيه بشركات المياه بالمحافظات المصرية.

وقال المهندس محمد مفتاح رئيس مجلس إدارة شركة  مياه الشربق والصرف الصحي بكفر الشيخ، نظمت الشركة بالتنسيق مع مديريه الأوقاف عدد من الفعاليات بإقامة ندوات عن ترشيد استهلاك المياه فى عدد من المساجد الكبرى بالمحافظة ،ومنها مسجد ابراهيم الدسوقي، ومسجد الإستاد ومسجد الملك بمدينة كفر الشيخ .

وأضاف مفتاح ل " اليوم السابع" تناول المعلمون خلال الحصة الثانية بالمعاهد الأزهرية بكفر الشيخ،، ترشيد استهلاك المياه، كما شهدت مراكز الشباب وقصور الثقافه، العديد من الندوات عن أهمية المياه.

حملة بشوارع كفر الشيخ لترشيد المياه
حملة بشوارع كفر الشيخ لترشيد المياه

 

التوعية بالمساجد
التوعية بالمساجد

 

توعيه الماره بشوارع القرى
توعيه الماره بشوارع القرى

 

جانب من توعيبة الأهالي والسيدات بالشوارع
جانب من توعيبة الأهالي والسيدات بالشوارع

 

توعية التلاميذ بالمدارس
توعية التلاميذ بالمدارس

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس "مياه كفر الشيخ": تشغيل محطة الكشلة كلما تحسنت حالة المياه فى المأخذ

كفر الشيخ

اخبار مصر

اخبار محافظه كفر الشيخ

مياه الشرب

ترشيد

شركه مياه الشرب




لا تفوتك
"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"التموين": سحب البطاقات التموينية ممن يتجاوز دخلهم 2500 جنيه شائعات

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"الوطنية للانتخابات" تتلقى نتيجة 127 لجنة بالخارج وتستعجل باقى النتائج

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

"مغاوير الجيش" يقطعون "أذناب الإرهاب" بسيناء.. فيديو وصور.. بيان 16للقوات المسلحة: القضاء على 36 تكفيريا بالعملية الشاملة.. تدمير سيارة مفخخة قبل اقتحامها ارتكازا أمنيا.. تفكيك 93 عبوة ناسفة مزروعة بطريق القوات

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

نقطة مياه تساوى حياة.. عقوبات رادعة تصل لـ10 آلاف جنيه للمسرفين فى استخدامها.. محاضر بيئة لمن يغسل سيارته فى الشارع.. وحملات توعية لنشر ثقافة الترشيد.. محافظ العاصمة: المحافظة عليها قضية أمن قومى

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

6 موجات من التقلبات الجوية فى فصل الربيع.. تعرف عليها

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

محمد صلاح ينافس على لقب أفضل أهداف الدورى الإنجليزى.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة