صور.. نائب رئيس مدينة المطرية بالدقهلية تطمئن على الاستعدادات للانتخابات







الدقهلية شريف الديب

قامت رحاب عوض هلهول نائب رئيس مجلس ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، بالمرور الميدانى على المدارس والتى من المقرر عقد اللجان الانتخابية الرئاسية به لمتابعة وإزالة المعوقات.

وتفقدت هلهول، إزالة كافة التعديات حول المقار الانتخابية وتابعت الحالة العامة للنظافة، وقامت باستدعاء مديرة الإدارة الصحية، ومسئول الطب الوقائى، ومدير شبكة المياه والصرف الصحى، وقاموا بسحب عينات من مياه الشرب باللجان، وتطهير خزانات المياه بالمدارس، ومكان المجمع الانتخابى وأشارت إلى أن جميع المقار الانتخابية جاهزة تماما لاستقبال الناخبين.

وأشارت رئيس مجلس ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، إلى رفع حالة الاستعدادات القصوى لاستقبال الانتخابات، على حسب تعليمات الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية.



نائب مدينة المطرية بالدقهلية تطمئن على تجهيزات اللجان



نائب مدينة المطرية بالدقهلية تطمئن على تجهيزات اللجان



نائب مدينة المطرية بالدقهلية تطمئن على تجهيزات اللجان