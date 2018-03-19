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الإثنين، 19 مارس 2018 04:26 م
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صور.. "مياه الشرب" بالغربية تنظم قوافل لترشيد الاستهلاك

الإثنين، 19 مارس 2018 03:30 م
صور.. "مياه الشرب" بالغربية تنظم قوافل لترشيد الاستهلاك قوافل لترشيد استهلاك المياه





الغربيه محمد طارق
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نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الغربية، قوافل تجوب مراكز وقرى المحافظه للتوعية بأهمية المياه والحفاظ عليها، تنفيذا للحملة القومية لترشيد استهلاك للمياه.

وفى إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها، بتنفيذ أسبوع توعوى بحملة قومية لترشيد الاستهلاك للمياه فى الفترة من 16/22 مارس 2018 بقيادة الأزهر الشريف والوزارات المعنية على مستوى الجمهورية.

وصرح المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والعضو المنتدب، بأنه سيتم عمل قوافل مائية بقرى ومراكز المحافظة،  تنفيذ إدارة التوعية والتثقيف بالإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، وبحضور ممثلين من الموارد المائية والرى، الثقافة ، الأوقاف، الشباب والرياضة، البيئة ، الكنيسة القبطية، المحافظة، لشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى.

وأضاف أن القافلة تجوب المراكز للإعلان عن أهمية المياه والحفاظ عليها تنفيذا للحملة القومية لترشيد استهلاك المياه.

 

حمله لترشيد استهلاك المياه بالغربيه
حمله لترشيد استهلاك المياه بالغربيه

 

قوافل لترشيد استهلاك المياه بالغربية
قوافل لترشيد استهلاك المياه بالغربية

 

قوافل لترشيد استهلاك المياه بالغربيه
قوافل لترشيد استهلاك المياه بالغربيه

 


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