صور.. ملكة جمال مصر للقارات فى سوهاج للمشاركة بيوم اليتيم العربى







سوهاج محمود مقبول

استقبلت محافظة سوهاج اليوم، عبر مطارها الدولى "هبة هشام" ملكة جمال مصر للقارات، وذلك للمشاركة فى الاحتفال بيوم اليتم العربى، والذى تنظمه المبادرة الشبابية لتنفيذ يوم اليتم العربى، بالتعاون مع حزب الاتحاد بسوهاج.

يبدأ الاحتفال بمسيرة من أمام جامعة سوهاج، حتى الاستاد الرياضى، وتم وضع برامج ترفيهية على مدار اليوم للأطفال الإيتام، بواقع 500 طفل من كافة مراكز المحافظة، صرح بذلك محمد فتحى منسق عام المبادرة .

وتم اختيار ملكة جمال مصر كشخصية عامة لمشاركة الأطفال الأيتام فرحة عيدهم، وحضر معها للمشاركة أحمد جبر سفير النوايا الحسنة للشباب، وأحمد رضوان مذيع الشعب، وأميره أباظة مذيعة الراديو، وحفيدة الفنان رشدى أباظة، والأعلامية هبه الراوى.

يذكر أن ملكة جمال مصر للقارات، استهلت جولتها بمحافظة سوهاج، بزيارة الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج بمكتبه، وتعرفت والوفد المرافق لها على أهم معالم سوهاج، وما تقدمه الجامعة من خدمات تعليمية وتنموية تساهم بشكل كبير فى تطوير المجتمع المحلى.