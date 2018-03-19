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الإثنين، 19 مارس 2018 02:02 م
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صور.. مقتل 3 أشخاص فى انفجار قنبلة خارج تجمع لأنصار حكمتيار فى أفغانستان

الإثنين، 19 مارس 2018 01:03 م
صور.. مقتل 3 أشخاص فى انفجار قنبلة خارج تجمع لأنصار حكمتيار فى أفغانستان انفجار فى افغانستان





رويترز
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قال مسؤولون إن قنبلة زرعت على دراجة بخارية انفجرت فى أفغانستان، اليوم الاثنين، خارج تجمع سياسى لأنصار القيادى السابق قلب الدين حكمتيار الذى وقع اتفاق سلام مع الحكومة العام الماضى مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية.

وقال آية الله خوجيانى المتحدث باسم الحاكم المحلى إن حكمتيار لم يصب بأذى فى الانفجار الذى وقع بعد 10 دقائق من انتهاء التجمع فى مدينة جلال أباد فى شرق البلاد لدى مغادرة الناس للموقع.

وتحالف حكمتيار فى السنوات الماضية مع حركة طالبان. وكان شخصية بارزة فى المشهد الأفغانى فى عقود من الصراع وشغل منصب رئيس الوزراء أثناء حرب أهلية فى التسعينيات.

وعاد حكمتيار إلى كابول العام الماضى بموجب اتفاق سلام مع الحكومة كزعيم للحزب الإسلام، ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

ولإقليم ننكرهار، وعاصمته جلال أباد، حدود مطولة مع باكستان وأصبح فى السنوات الماضية منطقة نشطة لعمل المتشددين المرتبطين بتنظيم داعش وحركة طالبان.

آثار الانفجار
آثار الانفجار

 

اصابة أحد الاشخاص جراء الانفجار
اصابة أحد الاشخاص جراء الانفجار

 

إصابة أحد المواطنين جراء الانفجار
إصابة أحد المواطنين جراء الانفجار

 

انفجار قنبلة فى افغانستان
انفجار قنبلة فى افغانستان

 

 


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