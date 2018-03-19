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صور.. معارضو استقلال كتالونيا يتظاهرون تحت شعار "التعقل الآن أكثر من أى وقت مضى"

الإثنين، 19 مارس 2018 03:15 ص
صور.. معارضو استقلال كتالونيا يتظاهرون تحت شعار "التعقل الآن أكثر من أى وقت مضى" مظاهرات فى كتالونيا





كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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تظاهر آلاف الاشخاص الذين يعارضون استقلال كتالونيا الاحد فى شوارع برشلونة للمطالبة ب"التعقل"، فيما المنطقة بلا حكومة منذ فشل إعلان الاستقلال فى أكتوبر الماضى.

وتحت شعار "التعقل الآن اكثر من اى وقت مضى!"، جاب المتظاهرون العاصمة الكاتالونية، ملوحين بأعلام اسبانيا وكتالونيا والاتحاد الأوروبي، بناء على دعوة من المجتمع المدنى الكاتالوني، وبدعم من احزاب رافضة للاستقلال.

وقال أليكس راموس، رئيس المجتمع المدنى الكتالونى، من على منصة أقيمت أمام محطة فرنسا، "نريد حكومة لجميع الكتالونيين، وليس فقط للمطالبين بالاستقلال، حكومة تضع أخيرا وراءها كابوس العملية الانفصالية".

ومن جانبه، قال رئيس الوزراء الفرنسى السابق الكتالونى الأصل مانويل فالس إن "أوروبا تحتاج إلى إسبانيا موحدة، هذه هى رسالة أوروبا"، وأضاف "لا يمكن أن يحصل الانفصاليون على وساطة ولا على تأييد ممكن".

والوضع السياسى متعثر فى كتالونيا منذ الانتخابات الإقليمية فى 21 ديسمبر التى أعطت الانفصاليين الأكثرية فى البرلمان الإقليمى.

احتجاجات
احتجاجات

 

أعلام إسبانيا وكتالونيا
أعلام إسبانيا وكتالونيا

 

جانب من الاحتجاجات (2)
جانب من الاحتجاجات 

 

جانب من الاحتجاجات
جانب من الاحتجاجات

 

جانب من التظاهرات
جانب من التظاهرات

 

مظاهرات فى كتالونيا (2)
مظاهرات فى كتالونيا 

 

مظاهرات فى كتالونيا
مظاهرات فى كتالونيا

 

مظاهرات لمعارضى استقلال كتالونيا
مظاهرات لمعارضى استقلال كتالونيا

 

معارضو استقلال كتالونيا
معارضو استقلال كتالونيا

 


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آلاف من معارضى استقلال كتالونيا يطالبون بـ"التعقل"

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كتالونيا

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