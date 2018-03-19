صور.. مظاهرات فى تايبيه تطالب الصين بالإفراج عن ناشط حقوقى تايوانى







كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير أ.ف.ب

خرجت مظاهرات فى العاصمة التايوانية تايبيه، تطالب بالافراج عن الناشط الحقوقى التايوانى لى مينغ تشى المعتقل منذ سنة فى الصين، فيما تمت محاكمة الناشط التايوانى بتهمة تقويض سلطة الدولة وطالبت السلطات التايوانية بعودة "لى" سالما إلى بلاده .

"ولى" هو أستاذ جامعى وناشط مؤيد للديموقراطية ومدافع عن حقوق الإنسان وكان فُقد خلال زيارة فى مارس 2017 الماضى للصين، أكدت السلطات فى وقت لاحق اعتقاله مما زاد من توتر العلاقات بين الصين وتايوان.

وقالت سلطات المحكمة إن المحاكمة ستكون مفتوحة، وقال مجلس شؤون البر الرئيس إنه سيبذل قصارى جهده لتسهيل عودة لى سالما للوطن، مضيفا: تعاملت حكومتنا تجاه هذه القضية كما كان متوقعا منها بالحفاظ على منزلة بلادنا مع ضمان سلامة لى مينغ تشى .



جانب من الاحتجاجات فى تايوان



فعاليات منددة باعتقال ناشط حقوقى فى الصين



مطالب بالافراج عن ناشط حقوقى



مظاهرات فى تايوان بسبب اعتقال ناشط حقوقى