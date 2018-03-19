صور.. مظاهرات بموسكو احتجاجا على فوز بوتين فى الانتخابات الرئاسية

صور.. مظاهرات بموسكو احتجاجا على فوز بوتين فى الانتخابات الرئاسيةالإثنين، 19 مارس 2018 07:12 م
مظاهرات بموسكو
كتب محمد سعودى – تصوير (رويترز)
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نظمت الأحزاب اليسارية الروسية مظاهرات حاشدة فى العاصمة "موسكو"، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية التى فاز فيها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بولاية رئاسية رابعة بفارق كبير عن أقرب منافسيه.
ونددت المعارضة الروسية بحدوث تزوير فى الأصوات أثناء العملية الانتخابية، فيما بثت وسائل إعلام مقاطع فيديو تكشف التجاوزات التى وقعت فى الانتخابات الرئاسية الروسية.
لكن مؤيدى بوتين قالوا إن الضغوط الغربية على بوتين بما فى ذلك اتهامات بريطانيا بتورطه فى قضية الجاسوس الروسى السابق الذى تعرض للتسميم فى انجلترا والحظر المفروض على المشاركة الروسية فى الألعاب الأوليمبية بسبب أزمة التنشط، دفعت بالروس إلى الالتفاف أكثر حول رئيسهم.
احتجاجات فى موسكو
جانب من الاحتجاجات
متظاهر روسى
متظاهرون فى روسيا
مظاهرات حاشدة بموسكو احتجاجا على فوز بوتين فى الانتخابات الرئاسية
معارض روسى
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