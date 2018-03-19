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صور.. "مصر للطيران" تستعد للإعلان عن توقيع عقد رعاية نقل الفراعنة

الإثنين، 19 مارس 2018 07:43 م
صور.. "مصر للطيران" تستعد للإعلان عن توقيع عقد رعاية نقل الفراعنة استعدادات مؤتمر مصر للطيران للإعلان عن توقيع عقد رعاية نقل المنتخب





كتب أحمد مصطفى _ محمود عبد الغنى
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شهدت صالة رقم 4 بمطار القاهرة الدولى توافد وسائل الإعلام استعدادا لانطلاق المؤتمر الذى تنظمه مصر للطيران للإعلان عن توقيع عقد رعاية نقل المنتخب المصرى، والكشف عن الطائرة الجديدة التى تم تخصيصها لنقل البعثة إلى روسيا فى تصفيات كأس العالم المزمع إقامتها يونيو المقبل.
 
ويعقد المؤتمر بحضور وزير الطيران المدنى شريف فتحى، وصفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وعددا من قيادات وزارة الطيران وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم.
 
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