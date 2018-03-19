صور.. مساعد محافظ كفر الشيخ يتفقد الترميم الجزئى لكوبرى الحماد العلوى بالبرلس







كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد المهندس طلعت عبدالقادر مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة شرق،ورئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال صيانة الترميم الجزئى للجهة الجنوبية بكوبرى الحماد العلوى بالبرلس "اتجاه دمياط"، لتأمين سير المركبات والحفاظ على أرواح المواطنين وضمان سيولة الحركة المرورية، وتتم الأعمال بالتنسيق بين هيئة الطرق والكبارى، ومديرية الطرق بكفرالشيخ، وإدارة المرور، والوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، تنفيذاً لتكليفات اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً.

وأكد رئيس مركز ومدينة بلطيم على أهمية سرعة تنفيذ الأعمال على نفس المستوى، وذلك فى مدة زمنية لا تتجاوزالـ 60 يوماً تقريباً، وفتح الكوبرى بعد الإنتهاء من أعمال الصيانة فى الإتجاهين لسهولة الحركة المرورية.

وأضاف طلعت عبدالقادر فى بيان له ، أن العمل يجرى على قدم وساق خلال الـ 24 ساعة يومياً، مؤكداً أنه تم الانتهاء من 70% تقريباً من نسبة أعمال الصيانة، مع وضع الطبقات الفولاذية ذات الأقطار والأطوال المختلفة، وإنشاء صفايات المطر وتخفيف الأحمال بالمسارات المعمارية الهندسية على أبعاد تنظيمية أعلى الكوبرى .



مساعد كفر الشيخ يتابع الأعمال الجارية بكوبرى حماد العلوي



الأعمال الجارية بكوبرى الحماد العلوى من اصلاحات



اصلاح كوبرى الحماد العلوى بكفر الشيخ