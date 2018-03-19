صور.. مراحل نقل صاروخ الفضاء "سويوز MS-08" إلى منصة الإطلاق بكازاخستان

صور.. مراحل نقل صاروخ الفضاء "سويوز MS-08" إلى منصة الإطلاق بكازاخستانالإثنين، 19 مارس 2018 10:51 ص
نقل صاروخ الفضاء سويوز MS-08
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير (رويترز)
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أبرزت وكالة "رويترز" مراحل نقل صاروخ الفضاء "سويوز MS-08" من مكان تجميعه وتجهيزه ووضعه على قطار سريع ثم إنزاله إلى منصة الإطلاق فى كازاخستان.
وقام المهندسون بتركيب الصاروخ الفضائى الحامل سويوز MS-08، على منصة الإطلاق فى ميناء بايكونور الفضائى بكازاخستان، حسبما ذكر مصدر فى شركة "روسكوزموس" الفضائية الروسية.
وقال المصدر "وفقا لقرار اتخذته لجنة الدولة ، تم تركيب الصاروخ الحامل سويوز-اف جى وسيوز ام اس -08 على منصة الاطلاق".
وستحمل المركبة الفضائية المقرر إطلاقها فى 21 مارس ومن المقرر أن تستقر بمحطة الفضاء الدولية يوم 23 مارس، ويستقلها رائد الفضاء الروسى أوليغ أرتيمييف ورائد الفضاء ناسا ريتشارد أرنولد وأندرو فوستل .
تركيب الصاروخ فى منصة الاطلاق
صاروخ الفضاء سويوز MS-08 جاهزا للانطلاق
صاروخ الفضاء سويوز MS-08 فى طريقه لمنصة الاطلاق
عمليات وضع صاروخ الفضاء على منصة الاطلاق
قطار يحمل صاروخ فضاء
وضع صاروخ الفضاء سويوز MS-08 على القطار
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