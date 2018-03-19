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صور .. مدير الإدارة التعليمية بجنوب سيناء يكرم المعلمين بمدرسة بدر الإبتدائية

الإثنين، 19 مارس 2018 11:05 ص
صور .. مدير الإدارة التعليمية بجنوب سيناء يكرم المعلمين بمدرسة بدر الإبتدائية جانب من تكريم المعلمة الحاصلة على لقب الأم المثالية





جنوب سيناء – فايزة مرسال
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كرم على حسن مدير إدارة الطور التعليمية، ومحمد الرشيدى مدير مدرسة بدر الإبتدائية، المعلمة سناء أحمد عزام، لفوزها بالأم المثالية على مدرسة بدر الإبتدائية بطور سيناء، لعطائها المتواصل وخدماته الجليلة للعملية التعليمية بمحافظة جنوب سيناء.

جاء ذلك بحضور الشيخ خليل الحويطة رئيس مجلس الأمناء والأباء بمحافظة جنوب سيناء، وعصام خضير نائب رئيس مجلس الأمناء بإدارة الطور التعليمية، وعلى صابر رشوان موجه الرياضيات بأدارة طور سيناء التعليمية، وعصام صبحى رئيس أمناء مدرسة بدر الإبتدائية .

وجاء أختيار الآم المثالية بإجماع جميع المدرسين بمدرسة بدر الإبتدائية، لأنها ابن من أبناء المدرسة، وساهمت بشكل كبير فى تخرج أجيال، وتستحقت التكريم عن جدارة.

كما تم تكريم الاستاذ سلامة حسين على مدرس الرياضيات بالمدرسة، لحصولة على الماجستير فى إعداد المعلم لعلوم الرياضات البحتة وتفانيه وإخلاصة فى العمل.

 

مدير الإدارة التعليمية ورئيس مجلس الأمناء والأباء أثناء التكريم
مدير الإدارة التعليمية ورئيس مجلس الأمناء والأباء أثناء التكريم

 

إثناء التكريم الام المثالية بمدرسة بدر
إثناء التكريم الام المثالية بمدرسة بدر

 

اثناء التكريم الأب المثالي
اثناء التكريم الأب المثالي

 

جانب التكريم
جانب التكريم

 

 

 


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