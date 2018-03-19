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صور.. مديرية أمن القليوبية تعلن نتيجة قرعة الحج

الإثنين، 19 مارس 2018 01:35 م
صور.. مديرية أمن القليوبية تعلن نتيجة قرعة الحج مديرية أمن القليوبية تعلن نتيجة قرعة الحج





القليوبية نيفين طه
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قرعة الحج 2018

أجرت مديرية أمن القليوبية قرعة الحج لعام 2018 بقصر الثقافة ببنها، اليوم الإثنين، بحضور اللواء إيهاب خيرت مدير الأمن واللواء محمد درويش مدير الإدارة العامة للمرور بالقليوبية واللواء محمد أبو المجد مساعد مدير أمن القليوبية للشئون المالية، واللواء عماد عبد العزيز مفتش الداخلية وعددًا من القيادات الأمنية بالمديرية

 

كما أجريت القرعة لاختيار 1155 متقدمًا من بينهم 116 فرصة لكبار السن بنسبة 10% من إجمالى 6747 تقدموا للقرعة على مستوى المحافظة.

 

من جانبه أشار اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية، إلى أنه تم تخصيص نسبة 10 % من حصة المحافظه للحج هذا العام للمسنين فوق الـ70 سنة.

 

فيما سادت حالة من البهجة بين المتقدمين وتعالت الزغاريد فور إعلان الأسماء وإجراء القرعة بالكمبيوتر وتبادل المتواجدين التهانى، ووجه مدير الأمن التحية للفائزين متمنيا لهم حجا مبرورا وذنبا مغفور.

 
 
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الفائزين بقرعة الحج 2018




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