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صور.. مديرية أمن الإسماعيلية تكرم 25 من أسر شهداء الشرطة

الإثنين، 19 مارس 2018 05:34 م
صور.. مديرية أمن الإسماعيلية تكرم 25 من أسر شهداء الشرطة الأمهات المكرمات





الإسماعيلية – صبرى غانم
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كرمت مديرية أمن الإسماعيلية 25 من أسر الشهداء على مستوى محافظة الإسماعيلية من ضباط وأفراد ومجندين، وذلك بديوان مديرية أمن بالإسماعيلية بمناسبة الاحتفال بعيد الأم، بحضور اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية.

وقال اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" خلال الاحتفالية بأنه وفقا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بضرورة التواصل مع أسر شهداء الشرطة وتقديم كافة سبل الرعاية لهم، فقد تم تكريم 25  من أسر شهداء الشرطة اليوم الاثنين بمناسبة عيد الأم.

وأشار مدير الأمن إلى أننا نتواصل بصفة مستمرة مع أسر وأهالى الشهداء ويجمعنا بهم لقاء شهرى بصفة دورية وتقديم كافة سبل الدعم لأن لولا الشهداء ما كنا نحن.

وأكد مدير الأمن أن وزارة الداخلية بصفة عامة ومديرية أمن الإسماعيلية بصفة خاصة لا تتوانى فى تقديم المساعدة والدعم والتواصل مع أسر الشهداء فى كل مكان على مستوى مصر وليس الاسماعيلية بالذات تنفيذ لتوجيهات وزير الداخلية.

وحصل المكرمون من أسر الشهداء على هدايا عينية مقدمة من وزارة الداخلية إضافة إلى شهادات تقدير.

 

صورة امام المديرية لامهات الشهداء
صورة امام المديرية لامهات الشهداء

 

كريم والدة شهيد
كريم والدة شهيد

 

تكريم والد شهيد
تكريم والد شهيد

 

لقاء مدير الامن مع اهالى الشهداء
لقاء مدير الامن مع اهالى الشهداء

 

جانب من التكريم
جانب من التكريم

 

مدير الامن ونائبه
مدير الامن ونائبه

 

كريم والدة شهيد
كريم والدة شهيد

 

 

 


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