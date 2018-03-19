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صور.. مدحت العدل وطبيب بمركز أمريكى يدعمان مرضى السرطان بمستشفى أورام الأقصر

الإثنين، 19 مارس 2018 09:49 ص
صور.. مدحت العدل وطبيب بمركز أمريكى يدعمان مرضى السرطان بمستشفى أورام الأقصر السيناريست مدحت العدل





الأقصر – أحمد مرعى
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شهدت مستشفى علاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، زيارة للسيناريست مدحت العدل الكاتب الفنى، والدكتور كريم أبو المجد رئيس قسم الجراحات الدقيقة، ورائد عمليات زراعة الأمعاء بمركز زراعة الأعضاء كليفلاند كلينك الأمريكى، للتعرف على طبيعة العمل بالمستشفى وتقدم الدعم اللازم لاستكمال علاج المرضى بالمجان تماما.

 

وقاما خلال الزيارة بعمل جولة فى أقسام المستشفى المختلفة، لمتابعة تقديم جرعات العلاج الكيماوى والعلاج الإشعاعى وأقسام المرحلة الثانية فى الطابق الأول والثانى، وهى غرف الإفاقة والإقامة الداخلية وغرف العمليات، وأثنيا على مستوى المستشفى المتطور والأجهزة والمعدات التى تم جلبها من الخارج لعلاج مرضى محافظات الصعيد بالمجان تماما.

 

 

وأعرب مدحت العدل فى نهاية الزيارة عن سعادته الكبيرة بزيارة هذا الصرح الطبى المجانى لعلاج الأورام بمختلف أنواعها ولكافة الأعمار بالمجان تماما، والتى عندما تفقد أقسامها المختلفة تأكد أنها مستشفى عالمى على أرض الصعيد تعالج أبناء الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج والبحر الأحمر والوادى الجديد، مؤكدا على استمرار تقديمه الدعم للمستشفى فى الفترة المقبلة عبر أعماله فى كافة المجالات التى يشارك فيها.

 

السيناريست مدحت العدل وطبيب بمركز الأمريكى يدعمان مرضى السرطان بمستشفى أورام الأقصر

السيناريست مدحت العدل والدكتور كريم أبو المجد

 

مدحت العدل يلتقى بمرضى مستشفى اورام الاقصر
مدحت العدل يلتقى بمرضى مستشفى أورام الأقصر

 

جولة العدل والطبيب داخل قسم العلاج الإشعاعي
جولة العدل والطبيب داخل قسم العلاج الإشعاعى

 

مدحت العدل يوقع برقية لمستشفى اورام الاقصر
مدحت العدل يوقع برقية لمستشفى أورام الأقصر

 

مدحت العدل فى صورة مع طبيبات المستشفي
مدحت العدل فى صورة مع طبيبات المستشفى

 

صورة تذكارية للزيارة أمام مقر المستشفي
صورة تذكارية للزيارة أمام مقر المستشفى

 

لقاء مدحت العدل مع مرضى السرطان بالصعيد
لقاء مدحت العدل مع مرضى السرطان 
 
صورة تذكارية مع اطباء المستشفى لمدحت العدل
صورة تذكارية مع أطباء المستشفى لمدحت العدل

 

مدحت العدل يقبل طفل مريض بالسرطان
مدحت العدل يقبل طفل مريض بالسرطان

 

مدحت العدل يلتقى بمرضى السرطان فى المستشفي
مدحت العدل يلتقى بمرضى السرطان فى المستشفى

 


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