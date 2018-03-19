صور .. محكمة الأسرة بالسويس تثبت نسب الطفلة "منه"ضحية الزواج العرفى لوالدها







السويس- سيد نون

أنهت محكمة الأسرة بالسويس، معاناة الطفلة "منه"، بعد 10 أعوام من زواج والدها ووالدتها عرفيا، بصدور حكم قضائى من المحكمة باثبات نسب الطفلة إلى والدها وإثبات زواج والدى الطفلة، مما يتيح للطفلة استخراج شهادة ميلاد، والالتحاق بالدراسة.

الطفلة 10 أعوام بمحافظة السويس استقبلت الحكم القضائى بالسعادة ودموع الفرح، بعد أن أنهى القضاء، معاناه عاشتها بسبب قصة حب والدها ووالدتها الذين تزوجوا عرفيا، والذى رفض الأب بعد انفصالهم، إصدار شهادة ميلاد لابنته تحت ضغط والدته، وبالرغم من وفاة والدة الطفلة وإقامة الطفلة " منه " بمنزل شقيقة والدتها المتزوجة من عامل يومية بسيط، رفض الأب أيضا إصدار شهادة ميلاد لطفلته ليحرمها من حقها في الالتحاق بالمدارس، بجانب حرمانها من حنان الأب.

وأعربت الطفلة منه، عن سعادتها بحكم المحكمة الذى أعادها إلى الحياة مرة أخرى، والتى تستطيع على إثره الحصول على شهادة ميلاد مثل كل الأطفال فى عمرها، وأن تحقق حلمها بالالتحاق بالدراسة، لافتة إلى أن زوج خالتها يقوم برعايتها رعاية كاملة، ولا يحرمها من شىء، ويحاول دائما الوقوف بجانبها، وتربيتها تربية ملتزمة وحمايتها من أى سوء داخل منزلهم بالسويس.

وقال أيمن محمد سليمان، زوج خالة "منة"، إن مأساة الطفلة بدأت قبل ولادتها، فقد ارتبط والدها ووالدتها بقصة حب انتهت بالزواج العرفى والذى لم يستمر هذا الزواج طويلا، ليحدث بعد ذلك انفصالهما وينتهى الزواج العرفى، ولم تكن والدة الطفلة تعلم أنها حامل وعند ولادة الطفلة رفض زوجها إصدار شهادة ميلاد للطفلة، بسبب خوفه الشديد من والدته التى رفضت زواجه عرفيا. واستكمل أيمن: توفيت والدة "منة" وتركتها فى بيتى بمنطقة الصباح بالسويس لأقوم وخالتها زوجتى برعايتها، وعلى مدى السنوات الماضية اعترف كثير والدها أنه هو بالفعل والدها أمام الناس بمنطقة المثلث بالحى الذى يسكن به، ولكنه رفض إصدار شهادة ميلاد للطفلة، بجانب أنه لا ينفق عليها منذ والدتها". وأكد أيمن زوج خالة "منة"، أنه بالرغم من أننى عامل يومية فى إحدى الشركات ولكن الله دائما معى لأكون بجانب الطفلة التى تتمنى فقط أن تذهب للمدرسة، ويكون لها اسم رسمى فى شهادة الميلاد، وأنا ذهبت بالطفلة لأقسام الشرطة ومديرية الأمن والنيابة وفى كل مرة يطلبون استدعاء والد منة الذى يدعى "م . ع" ولا يلبى استدعاء النيابة، وأنا فقط أناشد أى شخص مسئول فى أى جهة التدخل من أجل هذه الطفلة التى يجب الحفاظ عليها. وخلال الحديث مع أيمن زوج خالة الطفلة منة، اكتشفنا أن أيمن العامل البسيط يقوم أيضا بجانب رعايته للطفلة منه ابنه شقيقة زوجته يقوم برعاية طفلة أخرى 5 أعوام ابنة الشقيقة الثانية لزوجته بعد وفاة والدها ووالدتها فى حادث بالسويس، وبالرغم من الحمل على أيمن ولكنه صامد ويحمد الله وواثق أن الله سيكافئه، وأن الله سيكون بجانبه هو والطفلتين.



الطفلة منه



الطفله وزوج خالتها



الطفله